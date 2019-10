Ath : "Je dois être un peu fou pour avoir accepté ce challenge, mais aucun regret"

Dans ses rêves les plus fous, Bruno Lefèbvre doit imaginer qu'il découvre un trésor, un gigantesque trésor, avec lequel il pourrait immédiatement renflouer les caisses de la ville. Aujourd’hui encore, certains se demandent comment il a pu quitter la commune de Chièvres, "c’est sûr, c’était plus confortable", sourit le jeune bourgmestre. "J’ai sans doute un côté un peu fou, mais le défi est tellement beau… Ça valait le coup, c’est certain".

Ronny Balcaen - © Ecolo

Les comptes sont toujours dans le rouge, mais de nouvelles balises ont été fixées. "La ville d’Ath ne doit plus vivre au-dessus de ses moyens. C’est la première chose. Ensuite, toute une série de plans ont été adoptés : un plan de gestion, un plan stratégique. C’est un travail considérable, il reprend l’ensemble des services de la ville, les patrimoines etc. Nous avons voulu travailler avec les chefs des différents service, et les personnes qui y travaillent. Cela a été très enrichissant et cela a pu conduire à un plan de gestion crédible. Cela va nous permettre de redresser la situation, et limiter les pertes qui étaient astronomiques quand on est entré dans le jeu ".

Parmi les mesures concrètes annoncées, on trouve par exemple des ventes immobilières. "Nous sommes propriétaires de toute une série de patrimoines qui n’ont parfois aucun sens. Un demi-hectare perdu au milieu d’un champ. Des parties de bois. Des maisons inoccupées". L’organisation des services, parfois disséminés aux quatre coins de la commune, doit être repensée. Quant au personnel qui part à la retraite, chaque départ est soumis à évaluation. Faut-il ou pas le remplacer ? "Il n’y a plus de remplacement systématique". Le spectre du "bain de sang social", brandi lors de la campagne électorale, a cependant été évité. "Certains ont dit que j’allais licencier à tour de bras, supprimer des services, que je ne respecterais pas mes engagements… Vous vous souvenez du climat d’il y a un an… C’était très compliqué. Mais on a tenu notre promesse de ne pas supprimer des emplois, ne pas mettre fin à des services offerts à la population".

Les mentalités et les méthodes de travail ont dû évoluer, pour permettre "d'avancer" malgré tout et d'avoir encore des projets. "Sans cela, il n'y a pas d'avenir pour notre ville!", ponctue Ronny Balcaen, échevin ECOLO de l'environnement, de la mobilité douce, du bien-être animal. "On ne fait pas ceinture sur tous les investissements, mais on regarde en priorité ceux qui sont subsidiés". Il nous cite un projet de nouvelle liaison cycliste (Ath-Blaton), des modernisations à apporter à l'abattoir communal…"en combinant toujours la nécessaire rigueur financière et une volonté d'avancer".