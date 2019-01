Ath dit "non" à la chèvrerie industrielle de Gibecq

Permis refusé pour la chèvrerie industrielle de Gibecq. Décision du collège communal d'Ath. Un éleveur entendait construire un nouveau bâtiment pour augmenter sa capacité de plus de 5.000 chèvres (il en élève un millier actuellement). Le projet a suscité des craintes et a rassemblé contre lui la population de Gibecq, qui craignait les nuisances et souhaiter conserver dans le village des exploitation à taille humaine; mais aussi le monde agricole qui redoutait la raréfaction des terres et la chute des prix du lait. L'éleveur garde la possibilité de faire appel de cette décision.