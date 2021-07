Ath : deux historiens contre le "plan B" pour la ducasse

Jean-Pierre Ducastelle et Christian Cannuyer, deux historiens membres du Cercle royal d’histoire et d’archéologie de la ville d’Ath ont d’ailleurs publié une carte blanche dans laquelle ils s’opposent fermement au plan B prévu pour la prochaine ducasse. Pour eux, " le 'plan B' constitue une atteinte grave au sens de notre fête et à sa tradition […], ce plan, c’est pire que rien".

La ville a décidé de maintenir l’évènement mais chose peu habituelle, les géants suivront chacun un parcours différent. L’objectif étant d’éparpiller la foule afin de garantir le respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans leur communiqué, Jean-Pierre Ducastelle et Christian Cannuyer estiment que faire déambuler les géants seuls dans la ville casse complètement l’âme traditionnelle de la ducasse. "Il nous semble […] profondément étranger à la nature de notre ducasse de dissocier les géants des autres fleurons du cortège (chars, groupes), de les extraire de l’espace intra muros et de leur parcours traditionnel, de les isoler les uns des autres dans des contextes inappropriés. C’est une négation de ce qui fait l’originalité et l’intégrité de la ducasse".

Les deux historiens déplorent aussi le manque de concertation sur le projet, les autorités communales n’ayant pas convié le Cercle royal d’histoire et d’archéologie au débat.



Ils souhaitent néanmoins une "bonne ducasse" aux Athoises et Athois, "dans la fidélité à une tradition qui ne consiste certainement pas à courir à gauche et à droite pour applaudir des géants esseulés".

Toutes les consignes sanitaires et le programme seront dévoilés à la population Athoise vers le 10 août. Le feu d’artifice aura, quant à lui, toujours lieu au même endroit mais malheureusement l’envol des montgolfières est annulé pour éviter la foule.