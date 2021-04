Ath : des séances "Parents non admis" au cinéma L’Écran

Le complexe cinématographique de la rue du Gouvernement à Ath rouvre ses portes jusqu’au 18 avril. Acheter son ticket pour voir un film, c’est désormais possible. Mais pas d’inquiétude pour les parents, les enfants sont encadrés et les mesures respectées.

Le cinéma suit les règles indiquées par le protocole culture © RTBF

"On se base sur le protocole culture qui nous permet d’organiser ce genre d’activités. On garde évidemment les règles de distanciation dans la salle. Comme les enfants ne sont pas accompagnés, une personne s’occupe de les placer et reste en salle pour que tout se passe bien", explique Alexis Lambert, animateur et programmateur au cinéma.