Ath : de jeunes fauconneaux ont vu le jour au cœur de la Tour Saint-Julien

Comme chaque année depuis 2014, la Tour Saint-Julien à Ath devient pendant quelques mois le repère d’un couple de faucons pèlerins qui y niche et élève sa progéniture.

"Depuis l’année dernière, une caméra permet de suivre l’intimité de la nouvelle famille. Les images permettent de suivre la ponte et l’éclosion des fauconneaux environ 32 jours plus tard. Les petits sont alors nourris au nid par les parents jusqu’à leur premier envol vers l’âge de six semaines" peut-on lire sur le site de la ville.

"Pendant plusieurs semaines, ils apprennent à chasser. Quand ils sont autonomes, vers la fin de l’été, les jeunes sont priés de trouver leur propre territoire tandis que leur mère continuera à défendre le sien" poursuit le communiqué.

D’où vient-elle ?

"Originaire d’Allemagne, la femelle faucon née en 2016 avait déjà réussi à prendre le territoire de l’ancien couple chièvrois. En ce qui concerne le mâle, les faucons pèlerins étant fidèles et celui-ci n’étant pas bagué", le communiqué de la ville d’Ath précise "qu’il devrait s’agir du faucon chiévrois".

Le communiqué précise encore que les premiers envols des fauconneaux devraient avoir lieu début juin.

Les renseignements complets sur cette naissance et une vidéo sont accessibles sur le site de la ville d’Ath.