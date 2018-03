Ath: Bruno Lefebvre sera le candidat PS au poste de bourgmestre

Bruno Lefèbvre (PS), l'actuel bourgmestre de Chièvres, se présentera sur la liste socialiste de la cité des Géants pour les communales de 2018. Suite à l'exclusion du parti de l'actuel bourgmestre d'Ath, Marc Duvivier, le PS cherchait une personnalité pour le remplacer. Bruno Lefèbvre avait rapidement été approché mais réservait sa réponse. Il l'a livrée ce jeudi: il défendra bien les intérêts de la liste socialiste pour les prochaines communales. "J'adore la ville d'Ath, j'y ai passé toute ma jeunesse, j'y suis encore presque tous les jours, je fréquente les magasins et les restaurants de la ville et mes amis y vivent, a indiqué cet après-midi Bruno Lefèbvre. C'est la première ville de notre arrondissement, son rayonnement dépasse la région, c'est en plus une ville magnifique avec un folklore extraordinaire".

Âgé de 37 ans, le jeune candidat n'ignore évidemment pas les défis qui l'attendent, comme celui, s'il est élu, de rééquilibrer les finances de la ville: "je pense qu'il y un problème au niveau financier sur la ville mais je suis convaincu qu'on peut résoudre ce problème sinon je ne me serais pas lancé bêtement dans un tel défi".

Un abandon de la ville de Chièvres?

Quand on lui pose la question, Bruno Lefèbvre semble plutôt adopter le sentiment du devoir accompli: "Depuis 2012, j'ai eu le sentiment d'être bourgmestre d'une magnifique ville, mais j'ai été élu pour six ans et donc j'arrive en fin de mandat et je pense avoir fait le maximum pour répondre à l'ensemble des engagements que nous avons pris à l'époque".

Bruno Lefèbvre dit habiter à cinq kilomètres du centre-ville d'Ath, raison pour laquelle il ne se considère pas comme un exilé en se présentant dans cette ville. Il estime par ailleurs que les deux villes, Chièvres et Ath, sont intimement liées.