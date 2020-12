Assurances l'Intégrale: un nouveau délai pour examiner les candidats à la reprise

C'est cet après-midi que se tenait le conseil d'administration des assurances l'Intégrale à Liège. La réunion était suivie de l'assemblée des actionnaires. On sait que l'assureur détenu à 71% par Nethys est en mauvaise santé. L'entreprise mise en vente manque de liquidités. Elle est sous tutelle de la Banque Nationale de Belgique. 3 candidats repreneurs sont connus: le fonds d'investissement anglais River Rock, Athora (l'ex Generali) et Monument Re, une compagnie de réassurance. Dans un communiqué, il signale qu'il "considère ces offres comme sérieuses et disposant d’une réelle chance d’aboutir à une reprise."

Un nouveau délai pour négocier jusqu'au 24 février



Toutefois, le conseil estime "qu’il existe toujours une incertitude quant à leur réalisation car elles dépendent notamment d’opérations ou d’organes extérieurs au conseil d’administration. En l’absence de mesures quasi-certaines qui assurent la continuité de la société dans ce délai de deux mois écoulé, le conseil a estimé qu’il s’imposait de soumettre au vote de l’assemblée générale la dissolution de la société.

Après avoir entendu les conclusions du conseil d’administration, estimant qu’il y avait toujours des chances raisonnables de voir les réaliser offres, l’assemblée générale a décidé de se mettre en continuation le temps que les négociations en cours aboutissent.

Sous réserve de l’approbation de la Banque nationale de Belgique, l’assemblée donne ainsi à la société jusqu’au 24 février 2021 pour poursuivre les négociations avec les candidats repreneurs.

Les actionnaires estiment ainsi que c’est la meilleure façon de défendre les intérêts des assurés et des travailleurs d’Intégrale, ce qui constitue leur priorité absolue."

On le sait, les syndicats sont inquiets pour les 150 employés qui travaillent chez l'assureur liégeois. Ils craignent des pertes d'emplois. L'Intégrale compte 6000 clients et 170.000 affiliés.