Assurances Intégrale : les 110 emplois sauvés à Liège suite à la reprise officielle par MonumentRe

Dans un long communiqué, l’assureur liégeois Intégrale annonce qu’il a transféré tout son portefeuille d’assurance et ses actifs à la société Monument Assurances Belgium, filiale du groupe d’assurance et de réassurance MonumentRe.

La fin d'une saga

C’est la fin d’une saga. On se rappelle que la société liégeoise avait été mise sous tutelle de la Banque nationale de Belgique en 2020. L’assureur liégeois détenu à 71% à l’époque par Nethys, était en mauvaise santé. L’entreprise avait été mise en vente pour manque de liquidités. Parmi les repreneurs potentiels, c’est MonumentRe, une compagnie de réassurance qui a finalement racheté Intégrale.

Dans son communiqué, l’assureur liégeois précise que cette opération de transfert protège les pensions et les investissements de 170.000 clients et garantit l’emploi de tout le personnel de la société.

Un ouf de soulagement pour le personnel

Pour les travailleurs, c’est une bonne nouvelle après des années d’incertitude sur leur emploi. Geoffrey Broux, permanent Setca Liège : "le personnel est transféré vers la nouvelle structure et 100% de l’emploi est sauvé aux mêmes conditions salariales. Le personnel restera sur le site de Liège. Avec maintenant une perspective d’avenir : il y a une garantie d’emploi et salariale pour une durée au moins de plusieurs mois. C’est un ouf de soulagement et un travail de longue haleine pour les délégués et pour le personnel qui a craint pour son emploi."

Le recours en référé pour annuler l'opération de reprise rejeté

En novembre dernier, le tribunal de l’entreprise de Liège a rejeté en référé toutes les demandes d’un investisseur et créancier qui avait introduit un recours. "Le tribunal a constaté qu’il n’existait aucun motif apparent de suspension du transfert d’Intégrale vers Monument Assurances Belgium et que le processus servait l’intérêt social d’Intégrale" précise encore le communiqué de l’assureur liégeois. Il reste toutefois encore deux recours introduits au fond pour annuler cette opération de reprise.