Assises Hainaut : La défense de Marie Schrevens plaide le dépassement du délai raisonnable

La défense de Marie Schrevens, reconnue coupable d'un incendie volontaire avec circonstance de mort par sept voix contre cinq, a plaidé des circonstances atténuantes en faveur de l'incendiaire. Une peine de prison, assortie d'un sursis probatoire, a été plaidée alors que le ministère public a requis une peine de treize ans.

Me Bernard Dapsens estime que la jeune femme n'a pas été jugée dans un délai raisonnable puisque les faits ont eu lieu le 1er juillet 2015 à Mons. Le procès avait été remis à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie. Pour la défense, Marie Schrevens peut être condamnée d'une peine inférieure au minimum légal. "Il y a eu un tournant dans sa vie quand elle a été enfant", a déclaré l'avocat. Marie Schrevens avait dénoncé un viol commis par le compagnon de sa maman, lequel a bénéficié d'un non-lieu. Marie a multiplié les échecs scolaires, elle est devenue violente, puis délinquante. Me Coralie Fontaine, qui défend Marie Schrevens depuis son arrestation, a mis en évidence l'absence d'antécédent judiciaire dans le chef de l'incendiaire, son parcours de vie chaotique et difficile, le temps qui s'est écoulé et le concours de Marie Schrevens à l'enquête. "Elle n'est plus la même aujourd'hui", insiste son avocate. "Il y a six ans, elle était ravagée par la drogue. Aujourd'hui, elle ne consomme plus de drogue, ni d'alcool." Le psychiatre a trouvé aussi qu'elle avait évolué. Marie Schrevens a comparu à son procès sous surveillance électronique après vingt mois de détention préventive. Son frère lui a promis un emploi dès la fin de sa détention. Mère de deux enfants, Marie Schrevens souhaite revoir ses enfants. "Elle a besoin d'être encadrée et elle ne souhaite plus aller en prison", insiste Me Fontaine.

Le 1er juillet 2015, Marie Schrevens a volontairement bouté le feu à son kot au rez-de-chaussée d'un immeuble situé le long de l'avenue Victor Maistriau à Mons. L'incendie a provoqué la mort de Sophie Wauters, qui vivait au premier étage, décédée par intoxication. Marie Schrevens avait annoncé, à plusieurs personnes, sa volonté de bouter le feu à l'immeuble pour se venger de la propriétaire qui ne voulait pas renouveler son bail. Deux experts incendie ont écarté la thèse accidentelle. Le jury et la cour sont partis débattre sur la peine. Un arrêt est attendu dans la soirée.