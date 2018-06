Assises Hainaut: Cédric Maton coupable du meurtre de Laeticia Bauwens

Durant son réquisitoire, l’avocat général Marc De Brackeleer avait aussi présenté Cédric Maton comme un prédateur, même si, a-t-il souligné, "nous devrons rentrer chez nous avec des interrogations (...) non ce n’est pas un accident", a-t-il avancé avant d'argumenter: "il est peut être limité mentalement mais il n’est pas sot, il a pensé à tout après avoir poignardé Laetitia. Il est parti calmement, s’est changé et il a même découpé la lame de son couteau rendant impossible toute identification".

Me Jean-Philippe Mayence qui représente la maman de Laeticia avait lancé "il l'a massacrée. Cédric Maton est un des meurtriers les plus sanguinaires que cette cour d'Assises ait connu. J'espère Mr. Maton que vous entendrez dans votre cellule les cris de Laeticia qui s'est battue jusqu'au bout."

Le verdict est tombé après plus de 6 heures de délibération ce mercredi soir à la cour d'Assises du Hainaut. Oui, Cédric Maton a bien "massacré" Laeticia Bauwens, une jeune étudiante binchoise de 22 ans. Laeticia poignardée de plus de 40 coups de couteau sur le parking de Mons Expo le 22 avril 2017, vers 7h du matin. Les jurés ont répondu oui aux questions portant sur la tentative de vol avec la circonstance aggravante de meurtre, oui à l'attentat à la pudeur, oui à la tentative de viol. il risque la prison à perpétuité avec une peine de sûreté maximale.

"Il faut du courage pour défendre monsieur Maton..."

En début d'après-midi c'était au tour de la Défense d’entamer ses plaidoiries, une tâche qui, dans ce dossier, s’avère particulièrement difficile à en croire un des deux avocats de l’accusé, Maître Ricardo Bruno qui le dit clairement : "Il faut du courage pour défendre Monsieur Maton. C’est l’affaire de l’horreur face à la candeur."

La défense a réfuté la thèse de l’enfumage et du marchandage de peine qui porte sur la tentative de vol ou de viol avec la circonstance aggravante de meurtre. Thèse développée plus tôt par les avocats des parties civiles et l’avocat général. Il n’y a pas eu de tentative de vol pour Maître Bruno "même si Cédric Maton raconte tout et n’importe quoi, rien n’a été dérobé dans la voiture de Laeticia Bauwens, Cédric Maton ne l’a pas fouillée". La plaidoirie de la défense a duré moins d'une heure. La défense qui tentera de convaincre les jurés ce jeudi que Cédric Maton peut bénéficier de circonstances atténuantes : son retard mental, ses troubles de comportement, son parcours de vie après avoir plongé dans la drogue et son isolement. Cédric Maton qui n'a pas bronché lors du verdict le déclarant coupable sur toute la ligne.