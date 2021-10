Assises Hainaut : ce jeudi, le jury entre en délibération sur la culpabilité

Les débats relatifs à la culpabilité de Marie Schrevens, accusée d'avoir volontairement bouté le feu dans un immeuble à Mons, le 1er juillet 2015, avec la circonstance que l'incendie a provoqué la mort de Sophie Wauters, sont terminés depuis mercredi soir à la Cour d'Assises du Hainaut à Mons.

Ce jeudi, la Cour donnera la parole à l'accusée avant d'envoyer le jury débattre sur la culpabilité de Marie Schrevens. Les jurés auront le choix entre le caractère volontaire de l'incendie, soutenu par les parties civiles et l'accusation, et le caractère involontaire de l'incendie, plaidé par la défense.

Deux approches différentes

Pour les parties civiles et l'accusation, il existe un faisceau d'indices précis et concordants qui convergent vers le caractère volontaire de l'incendie. Celles-ci retiennent notamment que l'accusée avait manifesté, à plusieurs reprises et auprès de cinq personnes, sa volonté de bouter le feu à l'immeuble car son bail, qui arrivait à échéance le 30 juin, n'allait pas être reconduit. De plus, deux rapports d'expertise en incendie écartent le caractère accidentel.

Pour la défense, il existe un doute qui doit profiter à l'accusée. Les avocats ont remis en question les expertises en incendie et soutiennent que Marie Schrevens dit la vérité depuis le début de l'enquête, le test polygraphe le prouve. Pour l'accusation toutefois, cette technique d'enquête est peu fiable. La défense a aussi remis en question les menaces de l'accusée, faites devant des marginaux "qui ont parfois tendance à exagérer". Selon ses avocats, Marie Schrevens est responsable de la mort de Sophie Wauters, décédée par intoxication des fumées, mais pas coupable.

Le verdict sur la culpabilité est attendu jeudi.