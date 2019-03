Assises du Luxembourg: Carlo Christophe et Jérôme Kone condamnés à 30 et 27 ans de prison

Carlo Christophe (26 ans) et Jérôme Kone (21 ans) ont été condamnés, vendredi, par la cour d'assises du Luxembourg respectivement à 30 et 27 ans de prison pour meurtre pour faciliter le vol sur Nasreddine Mhadbi dans la nuit du 4 au 5 août 2016 à Gérouville (Meix-devant-Virton). Le jeune homme, âgé de 21 ans, avait reçu 14 coups de couteau et son corps avait ensuite été incendié dans un champ. Le crime s'inscrivait sur fond d'une dette de 210 euros.

Cet argent, provenant d'un trafic de stupéfiants, avait été dérobé quelques semaines auparavant par la victime à une connaissance commune aux accusés. Mais la somme devait au final revenir à Jérôme Kone.

Tout au long de l'enquête et encore lors du procès, les accusés se sont rejetés mutuellement la responsabilité du meurtre pour se disculper. Même si aucune version n'a pu être retenue avec certitude, le jury a toutefois estimé, par son verdict rendu jeudi, que Carlo Christophe et Jérôme Kone ne s'étaient jamais désolidarisés l'un de l'autre. L'existence d'un pacte entre les accusés, à la suite des faits, a aussi été retenue.

Le 4 août 2016 en fin de soirée, Nasreddine Mhadbi avait d'abord été abordé, près de la bibliothèque de Virton, par Jérôme Kone souhaitant une fois de plus récupérer son argent. Il avait été dépouillé de son GSM, de sa sacoche et d'écouteurs. Jérôme Kone avait ensuite accompagné la victime jusqu'à des distributeurs d'argent pour essayer - en vain - d'effectuer des retraits. Le jeune homme avait au final été emmené dans la voiture de Carlo Christophe, et dans laquelle Jérôme Kone avait pris place à l'arrière, vers Gérouville. Les deux accusés ont par ailleurs été également reconnus coupables de détention arbitraire et de tentative d'extorsion à Virton et Gérouville. La victime avait été tuée dans un champ à l'écart de la route et du village.

Les peines sont conformes à ce que l'avocat général Marie-Eve Bouillon avait requis; retenant de son côté une forme de dangerosité plus importante pour le premier, selon l'expertise psychologique.

L'avocat de Carlo Christophe, Me Alexandre Wilmotte, avait mis des avant ce qu'il considérait comme circonstances atténuantes à savoir le jeune âge de son client et une dynamique familiale qui n'a pas joué en sa faveur. Le conseil du premier accusé avait demandé à la cour et au jury de ne pas dépasser une peine de 20 à 25 ans de prison, soit l'âge de son client au moment des faits.

La conseil de Jérôme Kone, Me Lucie Vanardois, n'avait, de son côté, pas avancé de peine chiffrée. Elle avait évoqué un jeune homme, né en Afrique et arrivé en Belgique enfant, qui "n'avait jamais eu de repère paternel" mais qui a le sens de la famille. "Je vous demande de prononcer une juste peine, car il y a un avenir pour lui", avait-elle conclu.

Ayant la parole pour la dernière fois, les deux accusés ont dit qu'ils accepteraient leur peine. "Je regrette d'en être arrivé jusque là", a dit Carlo Christophe.

"Peu importe ce que je ressentirai avec ma peine, cela ne sera jamais aussi important que ce que peut ressentir quelqu'un qui a perdu un proche", s'est exprimé Jérôme Kone.