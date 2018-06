Assises du Hainaut: pour les avocats des parties civiles, Cédric Maton est "un prédateur et un manipulateur"

Après les auditions des différents témoins ce mardi, place aux plaidoiries ce mercredi dans le procès de Cédric Maton aux Assises du Hainaut, accusé du meurtre de Laeticia Bauwens.

C’est Maître Rohann Vervoor, avocat du papa de Laeticia qui a entamé ces plaidoiries. Des parties civiles qui plaident la tentative de vol suivie de meurtre pour éviter une peine moins importante que la perpétuité. "Toutes les quatre secondes, l’accusé a donné un coup de couteau à Laeticia. Il y en a eu plus d’une quarantaine et lui ne se souvient que de deux ou trois."

Vous êtes un des meurtriers les plus sanguinaires que cette Cour d'Assises a connu (Maître Mayence à Cédric Maton)

Quant à Maître Jean-Philippe Mayence, défenseur de la maman de la victime, il souligne : "Comment ne pas être frappé par le regard sans émotion de Cédric Maton quand il regarde les photos de Laeticia, lardées de plusieurs dizaines de coups de couteaux", interroge l’avocat et celui-ci de demander aux jurés "de se mettre à place de la jeune femme pour comprendre et ressentir chacun des coups reçus par Laeticia. Cédric Maton l’a massacrée et exécutée. Pensez à ce qu’ont dit de façon unanime la famille, les amis, les professeurs de Laeticia. En 200 procès, je n’ai jamais entendu cela", poursuit-il ."Le but de l’accusé était de trouver de l’argent pour sa drogue. Et pas pour commettre un viol. Ne tombez pas dans ce piège, cette stratégie pour échapper à la perpétuité."