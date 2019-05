Assises du Hainaut: pour l'Avocat Général, seules l'accusée et la victime étaient impliquées dans la lutte

François Demoulin, Avocat Général à la Cour d'Assises du Hainaut, a demandé ce jeudi aux jurés de prononcer la culpabilité de Brenda Estievenart, accusée du meurtre de Sabrina Blairon. Des faits qui s'étaient déroulés à Colfontaine le 16 octobre 2016. Lors d'une rixe, Sabrina Blairon a été touchée par un coup de couteau porté au niveau de la gorge, lequel a tranché la carotide. L'accusation a demandé aux jurés de ne pas tomber dans les pièges qui ont été tendus par la défense lors du procès. La défense plaidera dans la foulée.

L'Avocat Général estime que l'accusée a eu le choix entre rester chez elle ou de sortir de son habitation, alors que les soeurs Blairon, Sabrina et Catherine, étaient en face de chez elle, le 16 octobre 2016 au soir. Il est revenu sur la version de l'accusée, laquelle prétend être sortie de chez elle en état de panique et qui conteste avoir porté des coups de couteau volontaires à la victime.

L'accusée a aussi déclaré, vendredi dernier, qu'elle avait reçu "une pluie de coups" mais l'Avocat Général note que le médecin légiste n'a remarqué aucune lésion chez elle, sauf sur les mains, ce qui peut correspondre aux coups donnés. "Quand l'accusée dit que la victime s'est peut-être portée les coups elle-même, ce n'est matériellement pas possible. En raison de leur nombre, de leur localisation, de leur violence, ces coups ne peuvent pas provenir de la victime elle-même".

De nombreuses traces de sang ont été relevées sur les murs, sur le sol, sur les armes (matraque, coup-de-poing américain, nunchaku, cartouche non percutée du fusil de chasse), etc. Mais aussi dans la maison où des traces de pas ensanglantés ont été relevées entre la porte d'entrée et le buffet. "Ce sont des petits pas, des petites empreintes", précise l'Avocat Général.

Et puis, il y a les deux couteaux ensanglantés, retrouvés sur le buffet. "Quand elle est descendue, pour sortir de chez elle, elle ne choisit pas n'importe quel couteau. Si ces couteaux sont pris à des endroits différents, ils sont laissés au même endroit. Il y a aussi un troisième couteau, pliable, qui ne présente aucune trace de sang", poursuit François Demoulin qui ajoute que le père de l'accusée a remarqué que sa fille avait les mains couvertes de sang quand elle est montée dans son véhicule.

Ces couteaux ont été analysés par les experts. On y retrouve deux profils génétiques, celui de la victime et celui de l'accusée. Sur le nunchaku, il n'y a aucune trace de sang car il se trouvait hors de la scène de crime. L'objet se trouvait sur le scooter "et non dans les mains de Catherine, un témoin l'atteste". Ce témoin (un homme qui se trouvait chez un voisin et qui changeait son véhicule de place) a vu, par contre, trois hommes dont un avait une barre en mains.

L'avocat général ne conteste pas que la victime était armée. "Mais un témoin direct, neutre, est formel. L'accusée n'a pas été agressée en sortant de chez elle comme elle le prétend. Elle est allée au contact de Catherine en lui demandant si c'était elle qui voulait casser ses carreaux, armée de deux couteaux".

L'oncle de Brenda, David Deverchin, interrogé deux heures après les faits, a fait état d'une "bagarre de femmes". Un terme évoqué par plusieurs témoins. La "bagarre générale" évoquée par le clan Deverchin lors du procès ne tient pas la route. "La lutte a uniquement impliqué Brenda et Sabrina", ajoute l'avocat général, raison pour laquelle il n'a pas poursuivi Rudy Deverchin, son frère et son fils. "Elle est la seule à avoir une proximité physique avec la victime, après avoir pris deux couteaux chez elle".