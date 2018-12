Assises du Hainaut: les jurés sont entrés en délibération

Avant de délibérer, la Cour a écouté une dernière fois l'accusée. Sandrine De Hollander a souhaité s'adresser à la famille de la victime. "Je comprends leur douleur, a-t-elle dit, depuis que je suis en prison, que je suis sevrée, il n'y a pas un jour sans remord. Je pense à mes proches aussi qui souffrent." Les jurés sont ensuite partis en délibération à 15h40.

La défense de Sandrine De Hollander, accusée d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre et jugée depuis lundi devant la Cour d'assises du Hainaut, a contesté mercredi ce chef d'accusation. Si elle a tué Alain Broutin le 21 août 2016, c'est parce que celui-ci n'avait pas respecté leur accord, soit une relation sexuelle tarifée, et non pas pour voler sa télévision et sa tablette. Dès lors, elle doit être reconnue coupable de meurtre et d'un vol commis dans la foulée, par opportunisme, ont plaidé ses avocats.

"...Elle a vu rouge car il n'a pas respecté les termes de leur accord"

Le 21 août 2016, Sandrine De Hollander a bien eu l'intention de tuer Alain Broutin, d'après sa défense. "Mais nous contestons qu'elle ait tué avec l'intention de le voler. Elle savait que sa vie comptait plus qu'une télévision et une tablette. Elle a vu rouge car il n'a pas respecté les termes de leur accord", a déclaré Me Tounkara. Alain Broutin n'avait pas d'argent pour payer le rapport sexuel.

"Ce soir-là, c'est une prostituée qui débarque chez un homme qui fait très régulièrement appel à des prostituées. Elle n'a pas anticipé que cela allait se passer comme ça. Il n'y a pas eu d'effraction ni personne qui a tambouriné à la porte. Il l'a laissée entrer chez lui. Et puis, Alain Broutin s'est retrouvé nu et il l'était au moment où il a reçu les coups de couteau car aucune trace de sang n'a été retrouvée sur son pyjama."

"L'accusée ne voulait que l'argent d'une passe"

Pour la défense, l'accusée ne voulait que l'argent d'une passe, son état physique et mental la rendait sujette à moins bien contrôler ses émotions et l'homme nu ne voulait pas la payer, ce qui a provoqué chez elle un coup de sang car elle s'est sentie abusée "une fois de plus".

Alain Broutin n'était pas un obstacle entre elle et la télévision, comme le soutient l'accusation. "On n'a même pas retrouvé ses empreintes sur le portefeuille de la victime", a insisté Me Tounkara pour qui la fuite démontre que rien n'était prémédité, "tout a été fait dans la précipitation".

"Elle débarque chez la victime sans arme ni outil pour voler, elle n'a rien prévu pour transporter la télévision et appelle son compagnon dans la précipitation. Elle n'avait aucun intérêt de voler la poule aux oeufs d'or", a poursuivi Me Taeke.

Si elle a regardé la valeur de la télévision sur internet, ce serait, toujours selon la défense, "pour estimer la fortune de la poule aux oeufs d'or". Sandrine et son compagnon agissaient dans l'immédiateté, comme en attestent les vols dans les magasins. Or ce vol-ci a eu lieu vingt jours après la recherche sur internet. "Un mélange explosifs d'émotions explique bien mieux le meurtre qu'un vol", a appuyé Me Taeke.

Pour l'accusation en revanche, le vol a été consommé dès le moment où Sandrine De Hollander a pris possession de la tablette, contre la volonté de la victime. "Elle a commis la violence à ce moment-là, quand il l'a traitée de voleuse", a répliqué l'avocat général.

Pour l'accusation, au contraire, l'accusée a tué pour faciliter le vol

Ingrid Godart, avocat général devant la Cour d'Assises du Hainaut, a confirmé ce mercredi qu'elle maintenait que l'accusée, Sandrine De Hollander, avait tué Alain Broutin, le 21 août 2016 à Tournai, dans le but de faciliter le vol de ses objets personnels, une télévision et une tablette. La télé a été échangée contre trois grammes de cocaïne alors que la tablette a été revendue dans un magasin à Tournai.

L'avocat général tire deux conclusions des versions successives de l'accusée lors de l'enquête : "elles évoluent au gré de l'enquête et ne correspondent en rien à la réalité" et "l'accusée reconnaît être l'auteur matériel des faits". Sur l'intention morale, l'expertise relève qu'elle est responsable de ses actes car elle ne souffre d'aucune pathologie mentale.

Addict à la drogue

L'accusation soutient qu'il s'agit d'un meurtre commis dans l'intention de faciliter le vol. Elle est revenue sur la descente aux enfers de l'accusée suite à son divorce en 2003. "La consommation de drogue était quotidienne, indispensable et allait crescendo". Pour financer cette consommation effrénée, elle volait de l'alcool, des objets, etc.

Plusieurs condamnations sont relevées dans le casier judiciaire de l'accusée: une peine de travail pour l'agression d'une octogénaire à Herseaux (Mouscron) et une peine de dix mois pour participation à un trafic de stupéfiants (après le meurtre d'Alain Broutin) sont les plus marquantes. Dans le premier cas, elle a voulu voler le sac de la dame âgée. Dans le second cas, des dealers s'étaient installés chez elle pour vendre leurs produits, en échange de quelques grammes.

De l'argent facile

Selon l'accusation, elle s'est souvenue de la "gentille victime" car elle cherchait de l'argent facile à l'été 2016. Elle reprend contact avec lui en juin 2016 et se souvient de son adresse. Elle s'est rendue chez lui à plusieurs reprises. Or, le 24 juin 2016, Alain Broutin achetait sa belle TV d'une valeur de 1.799 euros. "Elle a dû voir cette télé", insiste l'avocat général. Et puis, le 30 juillet et le 1er août 2016, deux recherches sur ce modèle de télé ont été faites sur l'ordinateur de son compagnon, lequel a déclaré devant la cour qu'il n'avait pas fait ces recherches.

Le 21 août 2016, dans un état de désarroi totale, elle pense à se rendre chez Alain Broutin et se rend chez lui. À cette époque de l'année, Alain Broutin est à sec et il ne peut pas payer de relations sexuelles. "L'excuse de voir Francis S. pour une question de méthadone est bidon. Elle ne croise pas non plus la victime par hasard dans le couloir".

Il y a eu acharnement sur la victime

Que s'est-il passé dans l'appartement? Seule l'accusée connaît la vérité mais elle a menti au cours de l'enquête. L'accusation a établi un scénario en fonction des analyses scientifiques opérées par les experts. "Il y a eu deux scènes de violence. La première dans le canapé puis celle entre la porte d'entrée et le buffet. Les experts ont relevé six dynamiques sur place, en fonction des traces de sang. Les coups n'ont pas été portés en une seule fois. Il fallait achever le travail après que la victime eut été sonné chez la voisine. Celle-ci a d'ailleurs déclaré que les coups avaient redoublé".

Et puis, plein de sang froid, l'accusé a récupéré la tablette, sectionné le cable de la télé, s'est lavé les mains dans la salle-de-bain car elle s'était blessée, et puis part avec la télé sous son bras et la tablette dans son sac.

"Trois grammes de cocaïne, le prix de la vie de M. Broutin"

Pour l'accusation, il s'agit bien d'un meurtre pour faciliter le vol. Ingrid Godart estime que l'intention d'homicide est établie par l'arme utilisée (un couteau), les lésions occasionnées (un coup fût fatal car il a transpercé le coeur), le nombre de coups portés (11), les zones visées (ventre, thorax et cou), et la détermination de l'accusée qui a frappé à onze reprises. Ce qui correspond à un véritable acharnement. "Ensuite, elle ferme la porte, abandonnant la victime à son triste sort, l'empêchant de recevoir des secours".

Ingrid Godart conclut : "trois grammes de cocaïne, le prix de la vie de M. Broutin"