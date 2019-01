Assises du Hainaut: le Président pousse un des accusés à expliquer pourquoi il serait "victime d'un complot"

Depuis le début du procès devant les assises du Hainaut, Eric Van Hoe conteste s'être rendu chez Michel Robette, le 25 novembre 2016 en soirée. Il déclare s'être rendu en train à Jurbise, avec Geoffrey Simoncini et Gabriel Place, mais il dit les avoir attendus près d'un cheval de bois. Il aurait dormi et écouté de la musique. Il n'explique pas son empreinte génétique retrouvée sur une bouteille de Leffe brune, brisée et retrouvée près de la victime.

Mardi soir, déjà, le premier acusé avait été sérieusement destabilisé. Il a déclaré que, le soir des faits, il n'était pas étonné de voir Geoffrey Simoncini revenir avec une camionnette près du petit cheval de bois car le second accusé lui aurait dit qu'il devait faire des travaux chez Vincent et sa compagne. Mardi, lors de son témoignage, le couple était étonné. D'une part, ils ne sont pas propriétaires de leur maison et, d'autre part, il ne connait pas Simoncini. Par contre, il a hebergé Van Hoe.

Le Président souhaite des précisions

Mercredi, le président Jonckheere a interrogé Van Hoe et lui a conseillé d'apporter des explications crédibles, le poussant un peu plus dans les cordes. "Vous me dites que vous êtes victime d'un complot et que les deux autres cherchent un coupable. Mais pourquoi vous ? Je constate la chronologie des faits et je remarque que Simoncini vous désigne en se confiant à un ami, à un moment où il n'est pas encore acculé par la police, sans concertation avec Gabriel Place. Quel est l'intérêt de vous désigner formellement ? ", lui demande le président. Van Hoe ne sait pas pourquoi les autres l'accusent.

Ensuite, la Cour a auditionné une jeune femme, qui a été appelée par Van Hoe la nuit des faits pour changer le pneu de la voiture volée chez la victime. Ce témoin déclare qu'il a vu un marteau en bois, "avec des tâches brunâtres qui ressemblaient à des traces de sang séché", dans le coffre de la voiture. Elle détaille l'objet: "un objet plus petit que le maillet que m'ont présenté les policiers. Il était en bois, comme un marteau, avec un triangle d'un côté".

Il dit aussi qu'il y avait quatre bouteilles de Leffe brune, identiques aux deux bouteilles retrouvées chez la victime. Van Hoe lui a offert une bière et un tournevis, que le témoin a donné à un collègue. Van Hoe conteste ce don.

Un témoignage poignant

Le témoin ajoute que Van Hoe, qu'il ne connaissait que sous le surnom de "Pablo", avait appelé un type qui vit le long de la rue d'Havré à Mons pour lui vendre les objets volés. L'homme en question est arrivé au moment où le témoin partait.

L'audition de ce témoin a ému le prétoire. Pas épargné par la vie, ce témoin âgé de 20 ans a qualifié les faits de "pire que de la barbarie". Il raconte qu'il avait peur de se retrouver en prison, après voir touché les objets et pris connaissance de cette affaire dans les médias.

Deux absents

Un juré suppléant manquait à l'appel ce mercredi matin pour la reprise du procès des meurtriers présumés de Michel Robette (83 ans), retrouvé mort chez lui le 26 novembre 2016 à Jurbise. Il ne reste donc plus désormais qu'un seul juré suppléant sur les trois tirés au sort jeudi dernier. Le procès se poursuit avec l'audition de nombreux témoins.

Un juré...

Mardi, le huitième juré effectif avait été remplacé par le premier juré suppléant mais ce dernier ne s'est pas présenté mercredi. Il a déposé un certificat médical. Il ne reste donc plus qu'un juré suppléant.

Eric Van Hoe, Geoffrey Simoncini et Gabriel Place sont accusés d'un vol avec violence avec circonstances aggravantes de torture et de meurtre. Eric Van Hoe conteste s'être rendu chez la victime alors que les deux autres nient lui avoir porté des coups.

...Et un témoin

Un témoin important manque également à l'appel. La cour a demandé l'audition de ce témoin, mineur au moment des faits, et a demandé au ministère public d'aller le chercher.