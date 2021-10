Assises du Hainaut : le jury est parti délibérer sur la culpabilité d’Adrien Curon

Après les plaidoiries des avocats, le réquisitoire du ministère public et de brèves répliques, le jury de la cour d’assises du Hainaut est parti débattre, ce mercredi vers 12h30, de la culpabilité d’Adrien Curon.

Si le meurtre et les outrages publics ne sont pas contestés, la défense nie les attentats à la pudeur commis à l’égard de la fille de la victime, notamment la nuit du 22 au 23 avril 2019 au cours de laquelle Céline Doignon a été tuée de vingt-cinq coups de couteau.

Les parties civiles sont convaincues que la jeune femme a été tuée, car elle a surpris l’accusé en train d’exhiber son sexe devant sa fille. Doté d’un très fort caractère et mère protectrice, Céline s’est fâchée et Adrien l’a tuée pour cacher cette phase sombre de sa personnalité. Ce n’est que, quelques mois plus tard, après les déclarations de la petite fille, que le côté pervers d’Adrien Curon est apparu. Le jeune homme s’était exhibé, en 2015 et 2017, devant les enfants de la voisine de sa mère, et avait téléchargé trente-sept fichiers à caractère pédopornographique.

L’accusation, quant à elle, n’a pas défini de mobile, mais elle estime que les faits sont établis par les éléments contenus dans le dossier et débattus lors du procès, ainsi que par les déclarations des témoins, notamment des professionnels de la santé mentale qui ont suivi la fille de la victime après le crime. L’avocate générale refuse de remettre en doute les déclarations de l’enfant qui a dessiné un sexe en érection. Enfin, la défense estime que l’explication donnée par l’accusé est "plausible".

Adrien Curon a déclaré qu’il avait tué Céline lors d’une bagarre, après l’avoir désarmée, car elle avait consommé de la cocaïne chez lui et que celle-ci était dans un état second suite à cette consommation. L’accusé a présenté ses excuses, regrettant ce qu’il a fait. Il n’en dira pas plus mais son avocate refuse de voir en lui un pédophile.

Le verdict est attendu dans la journée.