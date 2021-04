Assises du Hainaut: le jury est entré en délibération

Le jury est entré en délibération ce jeudi matin, pour débattre de la culpabilité de Xavier Van Den Brandt, accusé d'avoir porté des coups à Véronique Quidouce en janvier 2018 et de l'avoir tuée par strangulation le 27 décembre 2018. Le débat portera sur la question deux, relative à la circonstance aggravante de préméditation, posée par l'accusation.

Une violente dispute avait éclaté le 27 décembre 2018 au sein du couple, qui ne vivait pas ensemble, dans l'appartement de la victime situé sur la place des Alliés à Mons. Véronique Quidouce est morte par strangulation comme l'ont déclaré lundi les médecins légistes. Le 9 janvier 2019, l'accusé était retourné dans l'appartement et s'était débarrassé du corps en le jetant dans une rivière non loin de la barrière de Spiennes, un endroit qu'il connaissait bien. Rapidement suspecté, Xavier Van Den Brandt avait été privé de liberté le 21 février 2019 et placé sous mandat d'arrêt. Dans cette affaire, seule l'accusation soutient la thèse de l'assassinat, alors que l'accusé avait été renvoyé devant les assises pour meurtre. Jeudi matin, l'accusé a déclaré qu'il était d'accord avec certaines choses développées lors des débats. Il a présenté ses excuses à la famille de la victime, déclarant qu'il n'avait jamais voulu en arriver à une situation aussi tragique. Un arrêt est attendu dans la journée.

La Défense n'a pas contesté le meurtre

Mercredi, Me Laura Danneau et Me Henry Van Malleghem ont contesté la circonstance aggravante de préméditation retenue par l'avocat général. Ils ne contestent cependant pas le meurtre. Selon eux, Xavier Van Den Brandt a eu l'intention de tuer Véronique Quidouce lors de leur ultime dispute, le 27 décembre 2018.

Me Danneau a rappelé aux jurés que la thèse de l'assassinat n'avait jamais été retenue lors de la procédure, alors que la question de la préméditation a été posée par l'avocat général, mercredi après-midi dans son réquisitoire. "Pendant deux ans, le parquet général n'a pas retenu cette circonstance aggravante, ce qui démontre la faiblesse des arguments de l'accusation", a déclaré l'avocate en début de plaidoirie. Me Danneau a demandé aux jurés de se baser sur les éléments objectifs qui ressortent des débats et elle ne conteste ni le meurtre, ni les coups.

Me Henry Van Malleghem est sur la même longueur d'ondes que sa consœur. "Il serait de mauvaise foi de contester le meurtre", a-t-il déclaré. Il conteste cependant le fait que son client aurait seulement été intéressé par l'argent de la victime, comme l'a déclaré l'avocat général. "Il faut lire complètement l'analyse des comptes bancaires de la victime. Elle a reçu sept versements, d'un tiers, entre le 4 et le 18 septembre, pour une somme de 35.000 euros. Le 17 décembre, il restait onze centimes. On apprend sur l'analyse des comptes bancaires que le 14 octobre, son compte est négatif. Le 3 décembre, il est encore négatif après avoir été renfloué. Si mon client avait pris la résolution de la tuer car elle n'avait plus d'argent, pourquoi a-t-il attendu le 27 décembre ? La thèse de l'accusation avec le mobile financier n'a aucun sens". L'avocat est revenu sur les déclarations des témoins qui ont entendu l'accusé dire qu'il allait tuer Véronique. Ces gens-là avaient mis ces déclarations sur le compte de l'ivresse. "Les disputes entre mon client et la victime étaient quasi quotidiennes. S'il faut soutenir la thèse du parquet, on se demande pourquoi il a attendu la fin du mois de décembre pour mettre à exécution son dessein criminel", insiste l'avocat, qui estime que la théorie de la préméditation conditionnée ne peut pas être retenue. Le crime a eu lieu le 27 décembre 2018 dans l'appartement de la victime, situé sur la place des Alliés à Mons. Pour la défense, un crime prémédité aurait eu lieu dans un endroit plus isolé qu'un appartement où les murs ne sont pas très épais. "Le dossier ne révèle pas le moindre acte préparatoire", ajoute Me Van Malleghem.

La défense a demandé au jury d'analyser la dynamique de ce couple, qui n'arrêtait pas de se disputer. "Lorsqu'il a pris le dessus, il n'a pas mis fin à ce à quoi il aurait dû mettre fin" conclut l'avocat, qui a constaté que même la partie civile n'avait pas retenu la circonstance aggravante de préméditation.

L'audience a été suspendue en raison d'une panne électrique qui a paralysé le système informatique de la cour, laquelle a aussi pris en compte les mesures liées au Covid.