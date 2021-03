Assises du Hainaut: le jury délibère sur la culpabilité de l'accusée, Marjorie Leclercq

Le jury de la cour d'assises du Hainaut est parti délibérer ce jeudi peu après 15h sur la culpabilité de Marjorie Leclercq, accusée de vols, de faux, usage de faux, de fraudes informatiques mais aussi d'un incendie mortel, commis le 12 novembre 2017 à Jemappes. Il devra répondre à vingt questions au total.

La défense conteste la culpabilité de l'accusée pour l'incendie, estimant qu'il existe un doute car d'autres pistes n'ont pas été exploitées. Les parties civiles et l'accusation sont convaincues que c'est Marjorie Leclercq qui a bouté le feu pour masquer un vol.

Au sujet des pistes non explorées évoquées par la défense, Me Ureel, avocat d'une partie civile, regrette que la défense n'ait pas demandé de devoirs complémentaires lors de la procédure.

Dans sa plaidoirie, la défense avait par ailleurs porté des soupçons sur le fils aîné de l'accusé, lequel aurait pu bouter le feu. Me Ureel a rappelé que le jeune homme avait été inculpé, convoqué devant la Chambre du Conseil avant de bénéficier d'un non-lieu, faute de preuves suffisantes contre lui.

L'avocat ne supporte pas les critiques formulées par la défense contre les enquêteurs, lesquels auraient mené une enquête plus à charge qu'à décharge. Il a demandé aux jurés de faire preuve de bon sens. "Il n'y a pas de doute sérieux pour dire que ce n'est pas elle qui a bouté le feu."

Me Mayence, quant à lui, se demande comment on pourrait juger l'accusée en faisant fi de ses déclarations, comme l'a sollicité la défense. Il ajoute que le rapport d'expertise final qualifie l'incendie de volontaire. "Contrairement à elle, son fils n'a jamais dit qu'il était à l'intérieur, qu'il a déversé du liquide, fumé une cigarette et il n'a pas vidé les comptes de la victime !".

Enfin, il a souligné que la chambre des mises en accusation avait contrôlé l'instruction et le travail des enquêteurs.

Pour l'Avocat général, la défense a dressé un écran de fumée dans sa plaidoirie, déclarant que l'incendie était involontaire. "Une enquête est évolutive. Il faut lire tout le rapport", a-t-il insisté, notant que le caractère volontaire de l'incendie était établi dès le lendemain des faits par l'expert judiciaire. "Si la défense voulait entendre le maître-chien, elle pouvait en faire la demande lors de l'audience préliminaire."

Quant au cercle de feu, que la défense estime imaginaire, l'accusation précise que cela vient des propos de l'accusée qui dit avoir vu "une couronne de feu" autour du lit de la victime.

Enfin, la défense a répliqué dans la foulée. "Je ne cherche à manipuler personne ou à faire du shopping judiciaire", a assuré Me Lauvaux. "L'expertise judiciaire ne démontre rien, cela ne reste qu'un avis", a-t-il ajouté dans la foulée. La défense estime que les preuves manquent pour condamner l'accusée pour l'incendie. Les autres infractions ne sont pas contestées.

Le 12 novembre 2017, Patricia Allemeersch est décédée dans l'incendie de sa maison, située le long de la rue du Pont Beumier à Jemappes, par intoxication des fumées. La veille, l'accusée, qui avait volé sa carte bancaire, avait vidé ses comptes en banque.

Marjorie Leclercq a été arrêtée le 12 mars 2018 à Mons. Elle n'a aucun antécédent judiciaire.