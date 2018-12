Assises du Hainaut: le début du procès pour le meurtre d'Alain Broutin

Le procès d'un meurtre particulièrement sordide commence ce lundi aux Assises du Hainaut. Le meurtre d'Alain Broutin survenu en août 2016 à Tournai. Dans le box des accusés, une femme : Sandrine De Hollander, déjà connue de la justice. L'homme de 50 ans avait été retrouvé nu, gisant dans son sang, la gorge tranchée. Tué pour une tablette et une télévision.

Quand les policiers débarquent au domicile de la victime , rue des Augustins à Tournai, le frère aîné d'ALAIN BROUTIN a déjà été prévenu, il est sur place, il est en pleurs.

La victime a du sang sur tout le corps, on relève des traces un peu partout dans son appartement et jusqu'à l'extérieur du bâtiment où les enquêteurs retrouvent un couteau ensanglanté, le foulard d'une femme et des empreintes de pas de petite taille.

Pas de trace de lutte ni d'effraction. Un témoin dit avoir vu une dame sortir de l'immeuble, une femme portant une télévision. Une tablette a également disparu. L'enquête écarte assez rapidement la piste des proches. Deux mois plus tard, une trace génétique féminine prélevée sur les lieux met les enquêteurs sur la piste de Sandrine De Hollander, signalée à plusieurs reprises pour des faits de vols et de trafic de stupéfiants, elle a déjà été condamnée pour des coups et blessures volontaires. Plusieurs témoins affirmeront ensuite que Sandrine De Hollander fréquentait la victime.

Lors de sonprocès, Sadrine De Hollander sera à nouveau interrogée sur ses multiples versions incohérentes. Elle est accusée de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Elle risque la perpétuité. Son compagnon de l'époque est accusé de recel. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel.