Assises du Hainaut: Laeticia était "la fille que toute mère rêve d'avoir"

L’émotion était grande ce matin quand Pascale Robience, le professeur de diététique de Laeticia Bauwens est venue parler de son élève: "C’était un rayon de soleil. C’est moi qui avait demandé à mes étudiants d’assister à ce congrès à Bruxelles. Laeticia était une étudiante qu’on ne pouvait pas oublier. Après le drame, ses amis m’ont appelé très vite et j’ai compris qu’il était arrivé quelque chose de grave à Laeticia." Aujourd'hui, Pascale Robience confie "il a fallu un certain temps, le temps que la presse divulgue l’information que le corps d’une jeune femme avait été découvert sur le parking de Mons Expo, pour que je comprenne ce qui s’était réellement passé". Et le professeur de diététique de conclure sur ce qu'est devenu son quotidien au boulot "depuis nous sommes devenues des mamans hyper protectrices avec nos étudiants".

Les amis qui attendaient Laeticia sur le parking du Lotto Mons Expo sont venus témoigner - © Marie-Anne Brilot

La douleur des amis

Autre moment important : le témoignage des quatre amis qui devaient retrouver Laeticia sur le parking de Mons Expo. En pleurs, ses amis ont parlé d’une fille "en or". La voix encore nouée par l'émotion, une de ses amies nous confie pendant une interruption "Cela a été tellement vite que même nous, sur le moment on n’a pas compris. C’était comme dans une série télé, ce qu’on voit à la télé, nous on l’a vécu en vrai. Nous étions déjà fort proches mais à partir de ce moment-là, nous nous sommes soutenus mutuellement pour tenter de surmonter cela comme on pouvait. Elle était également fort proche de sa mère et de sa grand-mère".

Pas de réponses à ses questions