Assises du Hainaut: Laeticia Bauwens a reçu une quarantaine de coups de couteau

"Un ou deux pas plus mais je ne me souviens pas de lui avoir mis autant de coups de couteau. Si on voit 50 coups sur les photos, c'est que je l'ai fait." Cédric Maton semble découvrir qu'il s'est littéralement acharné sur sa victime Laeticia Bauwens le 22 avril 2017 sur le parking du Lotto Mons Expo. Les images projetées en fin de journée ce lundi sont insupportables. La maman de Laeticia ne les verra pas, elle sort dès que l'on montre des photos de sa fille unique poignardée, morte en quelques minutes en suffoquant dans son sang. Laeticia qui aura lutté jusqu'à son dernier souffle et dont le corps présente des dizaines de plaies de défense. Le travail du médecin légiste et des experts est accablant pour l'accusé. Lui qui avait bredouillé quelques excuses à la famille de la jeune étudiante de 22 ans un peu plus tôt. "Au lieu de présenter des excuses de façon un peu lamentable" rétorque l'avocat de la maman, Me Jean-Philippe Mayence, "de vraies excuses seraient de s'expliquer clairement et correctement."

Pas de trouble mental

Et Cédric Maton d'élever la voix quand le président Morandini l'interroge après l'exposé des experts psychiatres :"ça fait 50 fois que je raconte la même chose, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?" D'explications floues en versions contradictoires, Cédric Maton est dans le "déni" de ce qu'il a fait insiste l'expert même "s'il est confondu avec des éléments matériels." Les tests de personnalité confirment un retard mental léger mais l'accusé a des "critères de capacité". Il a suivi des formations pendant 3 ans, il a acheté une maison. Mais il est surtout dépendant des drogues dures et abuse de l'alcool. il est impulsif avec un passage à l'acte qui peut se faire facilement. Les experts qui n'ont relevé aucun trouble mental. Cédric Maton est bien responsable de ses actes même si on note un léger retard.