Assises du Hainaut : la perpétuité pour Alain Brondelet qui, furieux à l'annonce du verdict, insulte les juges et casse le mobilier

La Cour d'Assises du Hainaut n'a reconnu aucune circonstance atténuante ce lundi après-midi en faveur d'Alain Brondelet, coupable d'un vol avec violence et circonstance aggravante de meurtre, et port d'arme. La peine de réclusion criminelle à perpétuité a été prononcée.

Le 10 avril, il avait mortellement roué de coups Patrick Candaten dans un immeuble de la rue de la Petite Boucherie dans le centre de Mons. À l'annonce du verdict, Alain Brondelet a insulté les juges et les magistrats en s'énervant et en cassant une partie du mobilier de la Cour.

La défense d'Alain Brondelet, reconnu coupable d'un vol avec violence et circonstance aggravante de meurtre par la Cour d'Assises du Hainaut, a demandé au collège, formé par la cour et le jury, de retenir des circonstances atténuantes en faveur de celui qui, le 10 avril 2019, a mortellement roué de coups Patrick Candaten dans un immeuble à Mons.

Plus tôt, l'avocat général avait requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité, ne retenant aucune circonstance atténuante. Si toutefois les juges devaient en retenir une, il a demandé de ne pas descendre sous la barre des 28 ans de réclusion criminelle. Pour la défense, l'enfance d'Alain Brondelet est une circonstance atténuante. Ses nombreux frères et sœurs et lui ont grandi dans un milieu social défavorisé, baigné de violence, avec un père militaire et ultra-autoritaire.

Plus tard, Alain Brondelet a vécu dans la rue, il a consommé de la drogue, qu'il a remplacé par l'alcool au fil du temps, ce qui a décuplé son agressivité. Alain Brondelet a déclaré qu'il ne savait pas qu'il avait tué son voisin. Il contestait l'intention d'homicide mais, pour le jury, elle est établie par la violence des coups, les zones visées, les déclarations des témoins des faits et l'acharnement dont a fait preuve le coupable. La Cour et le jury sont partis en délibération pour débattre sur la peine.

Le Montois est coupable d'un vol avec violence avec circonstance aggravante de meurtre comme l'avait requis le ministère public. Le 10 avril 2019, Alain Brondelet avait mortellement frappé Patrick Candaten, qui vivait dans le même immeuble que lui, le long de la rue de la Petite Boucherie à Mons. L'accusé contestait l'intention d'homicide. Pour les jurés, plusieurs éléments ont été pris en compte dans leur décision, notamment le nombre de coups portés à la tête, d'une violence extrême.

"Coupable"

Lundi midi, les jurés ont prononcé la culpabilité d'Alain Brondelet, estimant que l'intention d'homicide était établie par plusieurs éléments dont la violence des coups, les zones visées, précisant que l'accusé ne s'était pas arrêté de frapper malgré les demandes de deux témoins, alors que la victime ne se défendait pas.

Pour les jurés, Alain Brondelet a agi avec un véritable acharnement quand il a roué de coups Patrick Candaten, le 10 avril 2019, dans l'immeuble situé le long de la rue de la Petite Boucherie à Mons. Il a usé de manœuvres, lesquelles ont entrainé des lésions à la tête et au foie, qui ne pouvaient qu'entrainer la mort. Le débat sur la peine a lieu dans la foulée.