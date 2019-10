Assises du Hainaut: la Défense a contesté la perpétuité réclamée par l'accusation

Les avocats des trois gitans reconnus coupables d'un vol de cigarettes, avec circonstance aggravante de meurtre, ont plaidé devant la Cour d'Assises du Hainaut, ce jeudi après-midi, lors du débat sur la peine. Une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avait été requise contre Josué Krier par l'avocat général. Ce dernier avait requis la peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Torino Dubois et Brondon Kempfer.

Au début de sa plaidoirie, Me Michel Bouchat, avocat de Josué Krier, a dénoncé les conditions de détention en Belgique. "La peine doit servir au rachat du condamné, par sa remise en question qui ne peut se faire que dans des conditions normales de détention", dit-il rappelant que l'Etat belge a été condamné par la Cour européenne des Droits de l'Homme, à plusieurs reprises, pour traitements inhumains envers ses détenus.

Josué Krier avait 19 ans au moment du crime, perpétré la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme des Libiez à Roisin. La seule attache du Liégeois avec la région montoise était sa copine, soeur de Torino Dubois, avec laquelle il vivait depuis six mois. Il n'avait aucun antécédent judiciaire avant les faits. Pour sa défense, il s'agit de deux circonstances atténuantes.

"Pourquoi avoir quitté votre milieu familial sain, pas connu pour délinquance, pour intégrer ce milieu qui vous a été décrit?", peste l'avocat sur son client, décrit comme "asocial" par les experts. Josué est issu d'un milieu culturellement pauvre et le risque de récidive est faible chez lui. "Ce crime ne correspond pas à sa personnalité", insiste l'avocat.

Me Jean-Edmond Mairiaux défend Torino Dubois, 23 ans, qui risque une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il a demandé aux juges de ne pas tenir compte uniquement de la gravité des faits qui "ne peut pas tout balayer sur son passage". Il ajoute que la Justice doit rester humaine.

L'avocat louviérois a retenu des circonstances atténuantes qui doivent éviter à son client d'être envoyé en prison pour une très longue période. "Il a grandi dans un milieu précarisé, il n'a pas choisi de naître au clos des Hirondelles à Ghlin", plaide son avocat.

Lors de sa détention préventive, Torino a perdu un enfant en bas-âge. Il a pu aller voir sa fille et sa compagne, hospitalisée, menottes aux poignets. "Cela l'a marqué. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses positives. On a eu le meilleur exemple avec son meilleur ami, cloué dans une chaise roulante suite à un accident. Torino l'a fait sortir, lui a remonté le moral", enchaîne l'avocat, qui rappelle que son client est père d'un petit garçon âgé de 15 mois. "Laissez-lui une lueur d'espoir", a insisté l'avocat.

Me Ricardo Bruno, avocat de Brondon Kempfer, a également contesté la peine de réclusion criminelle à perpétuité. "C'est une peine sans espoir pour ce gamin, père d'un enfant né en novembre 2016", a déclaré Me Bruno.

Son confrère, Me Henry Van Malleghem, a proposé deux circonstances atténuantes. "Il y a son jeune âge, 22 ans, qui doit être retenu comme une circonstance atténuante", dit-il. "Et puis, il y a son parcours de vie, sans cadre familial structuré". Brondon a mal vécu la séparation de ses parents, alors qu'il avait 13 ans. "Il a été trimballé à gauche et à droite, avant d'être confié à ses tantes. Pour un jeune garçon, ne jamais se sentir à sa place, ne jamais se sentir aimé est difficile à vivre. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer", conclut l'avocat.

Le dernier avocat à plaider fut Me De Quévy pour Thomas Audin, le voisin des victimes reconnu complice d'un vol simple. Une peine de trente mois de prison avec sursis a été requise par le ministère public contre le garagiste qui a passé deux ans en détention préventive. "Il s'est toujours battu pour faire reconnaître sa bonne foi", explique son avocat qui a plaidé une "peine de gentleman" pour celui qui a porté secours aux victimes, quelques minutes après le crime. "J'ai beaucoup de remords", a déclaré Thomas Audin.

Me Frank Discepoli a plaidé, jeudi devant la cour d'assises du Hainaut, "une peine juste", sans en préciser la durée, pour son client Loïc Harvengt, coupable d'un vol de cigarettes avec meurtre commis à Roisin en 2016. Plus tôt dans la journée, une peine de 20 ans de réclusion criminelle avait été réclamée par l'avocat général.

Loïc Harvengt était âgé de 23 ans au moment des faits. "Il a grandi dans une famille normale. Pas très scolaire, Loïc aime travailler. Plaquiste chez son oncle, il se lève tôt et rentre tard. Il décroche un CDI. Durant cinq ans, il travaille. Il a une petite copine. Un gars normal", explique Me Frank Discepoli. Loïc a une passion, les belles mécaniques. "Il rencontre Franz Pottiez, un type qui va le phagocyter, l'isoler du monde. Mi 2016, Loïc ne voit plus sa famille, ne voit plus sa famille, il n'a plus de travail et il vit dans une caravane. Il change de copine. Ce n'est plus notre Loïc, ont déclaré ses proches." Loïc leur échappe et ils ne savent plus le récupérer. Ils ne font pas le poids face à de belles voitures, face à des restaurants chaque soir. "Franz Pottiez doit être le cauchemar de tous parents, de tous enseignants, de tous ceux qui aident leur prochain. C'est un rapace qui brise quelqu'un en quelques mois. Il savait à qui il avait à faire. Loïc est décrit comme immature, naïf, malléable pour un type comme Pottiez", poursuit Me Frank Discepoli.

Aujourd'hui, Loïc Harvengt exprime des regrets. "Loïc n'a jamais demandé sa remise en liberté. Il a réfléchi à tout le mal qu'il a pu faire. Il a eu le courage d'avouer. Il regrette amèrement ce qui s'est passé." Pour l'avocat pénaliste, une peine de 20 ans de réclusion criminelle est une peine lourde. "Qu'on arrête de nous faire croire que la prison est un lieu de resocialisation ou de résilience. J'ai confiance et je sais que le collège rendra une décision juste, qu'il retiendra l'absence d'antécédents judiciaires et l' absence de délinquance dans sa famille. Il existe peu de facteurs de risque chez lui, il doit être placé devant ses responsabilités. Loïc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a croisé le chemin de son mauvais génie et qui a eu le courage de parler." Loïc Harvengt a en effet été le seul à apporter des explications lors de l'enquête. C'est aussi lui qui a balancé les autres avant de se rétracter lors du premier jour du procès. C'est sur base de ses aveux que les jurés ont pu rendre un verdict de culpabilité, mercredi soir.

Le jury et la cour délibéreront vendredi matin.

L'Avocat Général a requis de lourdes peines

Plus tôt dans la matinée, Marc De Brackeleer, avocat général à la cour d'assises du Hainaut, a requis des peines lourdes contre les quatre hommes reconnus coupables d'un vol avec meurtre dans la ferme des Libiez à Roisin. Une peine moins lourde a été réclamée contre Thomas Audin, complice d'un vol simple.

Le jury de la cour d'assises a rendu un verdict sur la culpabilité peu avant minuit ce mercredi soir sur le vol avec meurtre dans la ferme des Libiez à Roisin, des faits perpétrés la nuit du 20 au 21 octobre 2016: Loïc Harvengt, Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer sont coupables. Thomas Audin est complice du vol alors que son épouse, Sylvie Cuelle, est acquittée.

Pour les jurés, Sylvie Cuelle n'est ni coauteur, ni complice du vol du stock de cigarettes chez ses voisins, et encore moins du meurtre de Jean-Claude Libiez, tué d'une balle tirée par un calibre 7.65. Elle n'est pas coupable de la tentative de vol perpétrée dix jours plus tôt à la ferme, comme les autres accusés d'ailleurs.

Son mari, Thomas Audin, est passé très près de l'acquittement. Par sept voix contre cinq, les jurés ont estimé qu'il était complice du vol perpétré chez ses voisins par des malfrats mais qu'il n'était pas coauteur. Certes, il a mis son hangar à disposition de Franz Pottiez pour cacher la camionnette qui a servi à transporter le butin mais ce n'est pas une aide essentielle. Le vol aurait pu avoir lieu dans cette mise à disposition. Et surtout, il n'est pas considéré comme coauteur d'un meurtre car il ne pouvait pas savoir que les voleurs allaient user de violence et de menace.

L'alibi n'a pas convaincu

Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer contestaient avoir participé à ce vol avec violence, avec plusieurs circonstances aggravantes, mais les jurés ont estimé qu'ils étaient coupables du vol mais aussi du meurtre de Jean-Claude Libiez. Pour les jurés, Torino Dubois était bien le titulaire d'un numéro se terminant par 6468, en contact permanent avec Loïc Harvengt avant et après le crime, alors qu'il contestait être titulaire de ce numéro de téléphone. Les trois hommes avaient un alibi: cette nuit-là, ils commettaient un vol dans la région de Soignies. Ils avaient tiré une remorque, remplie d'outils, avec une voiture non équipée d'un attache-remorque. Assis dans le coffre, Josué aurait tenu le timon de la remorque avec ses mains jusqu'à Mons, aidé par les ceintures de sécurité qui entouraient le timon. Pour les jurés, ce mode opératoire n'est pas crédible. Et puis, ce vol ne leur empêchait pas de commettre un autre vol dans la foulée, à Roisin.

Enfin, Loïc Harvengt ne contestait pas le vol mais bien le meurtre. Pour les jurés, il ne s'est jamais désolidarisé des autres, dont deux étaient armés. Pendant trente-deux mois, Loïc a soutenu qu'il avait commis le vol avec Franz Pottiez et les trois gitans. Le premier jour du procès, il s'est rétracté en déclarant qu'il n'avait pas pu identifier les trois hommes qui portaient une cagoule. Il n'a pas convaincu les jurés qui estiment que les trois hommes ne portaient pas leur cagoule en permanence. Ils estiment également que la chronologie et le contexte excluent que Franz Pottiez lui ait soufflé les noms. En effet, arrêté le 6 février 2017 en même temps que Franz Pottiez, il a eu aucun contact avec lui avant le 9 février. La veille, il avait balancé son beau-frère Torino et Brondon. Il ne connaissait pas Josué qu'il a balancé le 10 février.

Le débat sur la peine a commencé ce jeudi à partir de 10h00. Il n'y a plus que cinq personnes dans le box des accusés et quatre encourent la peine de réclusion criminelle à perpétuité.