Assises du Hainaut: l'un des meurtriers présumés de Michel Robette, Eric Van Hove, a été décrit comme violent

Après avoir auditionné, mercredi, les témoins de moralité de Gabriel Place, la Cour d'Assises du Hainaut a interrogé jeudi les témoins de moralité des deux autres accusés, Eric Van Hoe et Geoffrey Simoncini. Les trois hommes sont accusés d'avoir commis un vol avec violence chez Michel Robette, le 25 novembre 2016 à Jurbise, avec circonstances aggravantes de torture et de meurtre. Devant ses parents, Simoncini a déclaré que Gabriel Place avait frappé la victime. Ce dernier conteste.

La Cour s'est d'abord penchée sur la personnalité d'Eric Van Hoe, un enfant qui a grandi dans un climat de violence. "On s'est rencontré en avril 2014. Il était très violent, surtout quand il était sous influence de drogue ou d'alcool. Il me frappait, même quand j'étais enceinte. Un jour, il m'a brisé la jambe. Il m'a aussi frappée à plusieurs reprises dans le visage, au milieu d'un chemin. Un automobiliste s'est arrêté et il m'a sauvé la vie, c'était en juillet 2015", raconte son ex-compagne.

Pour ces faits, Eric Van Hoe a été condamné à une peine de 37 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Mons. L'accusé s'est aussi montré violent avec sa mère.

Ce sont ensuite les témoins de moralité de Geoffrey Simoncini qui ont comparu devant la cour. Lui a été décrit comme "peureux" et "influençable", faible aussi. C'est lui qui a indiqué aux deux autres que Michel Robette devait détenir de l'argent et c'est aussi lui qui a dénoncé les faits à un ami, quelques heures après le crime.

Selon sa mère, il protège Gabriel Place. Les deux hommes ne nient pas leur présence sur la scène de crime mais ils contestent avoir porté des coups à la victime. "Je suis sûre qu'il n'a pas frappé Monsieur Robette. Il lui a parlé même, il me l'a dit, il s'est assis à côté de lui. M. Robette lui aurait dit qu'il ne leur en voulait pas. Il a toujours maintenu qu'il n'avait pas porté de coups. Il a dit que Gabriel lui avait donné des coups de poing à la tête".

Geoffrey précise que c'était des coups de ceinture, avant de dire que sa mère a mal compris. Poussé dans les cordes par le président, il avoue finalement que sa mère a bien compris. Interrogé par son avocat, Gabriel Place nie avoir porté des coups à Michel Robette.