Assises du Hainaut: Sandrine De Hollander condamnée à 20 ans pour meurtre afin de faciliter un vol

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, jeudi, une peine de 20 ans de réclusion criminelle contre Sandrine De Hollander (42 ans), jugée coupable d'avoir commis un meurtre à Tournai, le 21 août 2016, dans le but de faciliter un vol ou d'en assurer l'impunité. La cour a retenu plusieurs circonstances atténuantes mais aussi l'extrême gravité des faits et un début d'amendement chez la Mouscronnoise qui avait des antécédents judiciaires.

Plus tôt dans la matinée, l'avocate générale avait requis une peine de réclusion criminelle de 22 ans minimum contre Sandrine De Hollander.

Mercredi, les jurés ont estimé que, le 21 août 2016, la Mouscronnoise âgée de 42 ans s'était rendue chez Alain Broutin, rue des Augustins à Tournai, dans le but de commettre un vol. Après avoir tué sa victime, elle a emporté une tablette et une télévision, laquelle a été échangée contre trois grammes de cocaïne.

L'avocate générale n'a retenu aucune circonstance atténuante sur l'impératif de sécurité publique et la gravité des faits. Sur ce dernier point, elle a demandé aux jurés de tenir compte de l'agonie imposée à la victime, du drame vécu par ses proches, ses amis, ses collègues. "Le but de lucre doit aussi être pris en compte ainsi que l'absence totale d'empathie chez Sandrine De Hollander durant l'enquête et le procès."

Sa jeunesse n'a pas été "la mélodie du bonheur"

Ingrid Godart s'est plus longuement penchée sur la personnalité de la quadragénaire, laquelle avait des antécédents judiciaires avant les faits (vol, tentative de vol avec violence avec arme, trafic de stupéfiants dans le cadre d'une association). "L'enquête de moralité révèle que son enfance et son adolescence n'ont pas été la mélodie du bonheur. Elle a toujours été identifiée à sa petite soeur décédée, ce qui n'est pas optimal pour son épanouissement, d'autant que son papa était alcoolique".

Durant son adolescence, elle a été victime d'abus sexuels de son beau-père, contrainte de se faire avorter dans un hôpital néerlandais à l'âge de 15 ans, sans aucune écoute de sa mère qui ne l'a pas soutenue. En décrochage scolaire, l'accusée a commencé à toucher aux stupéfiants. Une tentative de suicide n'a pas vraiment mis en alerte ses proches.

Un second avortement a mis fin à un mariage, la seule période heureuse de sa vie, en 2003. Elle s'est ensuite enfoncée dans la marginalisation et la toxicomanie.

"Une personnalité fragile et influençable"

"Quand on entend son ex-mari et sa fille, laquelle est d'une maturité extraordinaire à 20 ans, on se dit que c'est un incroyable gâchis. Néanmoins, il faudra lui reconnaître des circonstances atténuantes", a admis l'avocate générale. Sandrine De Hollander a des traits antisociaux mais n'est pas psychopathe, a-t-elle ajouté. "Selon l'expert psychiatre, elle peut présenter un risque de passage à l'acte limité, vu sa personnalité fragile et influençable."

L'avocate générale a vu une amorce d'amendement lors du procès, ce qui constitue aussi une circonstance atténuante à son estime. Elle a toutefois demandé aux jurés de ne pas descendre sous une peine de 22 ans de réclusion criminelle.

La Défense demande une peine inférieure

La défense a plaidé une peine inférieure à celle demandée par l'avocat général. Selon Me Tounkara, le mensonge a toujours accompagné la meurtrière "pour se protéger dès l'enfance". Son parcours de vie est une circonstance atténuante. "Son second avortement a été brutal, le début de sa chute", a indiqué l'avocat.

La défense et l'accusation sont d'accord sur un point: il faut laisser une lueur d'espoir à Sandrine De Hollander.

Un arrêt sur la peine est attendu dans la journée.