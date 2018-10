Assises du Hainaut: l'Avocat Général a requis une réclusion criminelle de 20 ans

Une peine de réclusion criminelle de 20 ans a été réclamée ce jeudi matin par l'avocat général contre Alexandro Nicoletti, reconnu coupable de meurtre, de tentative de meurtre et de port d'arme réputée prohibée, mercredi soir. A part le jeune âge ou l'immaturité de l'accusé, l'avocat général Ingrid Godart ne trouve aucune circonstance atténuante dans le chef de l'accusé. Pour la défense, il ne faut pas "casser" le jeune homme qui fête ses 22 ans ce jeudi. Elle propose une peine de 15 ans maximum.

"Il faut tenir compte de la facilité avec laquelle il est passé à l'acte, de son arrogance, de sa banalisation des faits. Pour lui, se promener avec un couteau semble banal", insiste l'accusation.

Concernant la personnalité de l'accusé, l'avocat dit que "ses comportements sont inscrits dans son mode de vie, qu'il ne remet pas en question".

L'expertise de santé mentale avait qualifié l'accusé "d'impulsif et immature", et mis en évidence un risque de récidive assez limité, "ce qui devrait être rassurant mais j'y ai réfléchi longuement et je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète car ce mode de fonctionnement psychologique correspond à la genèse des faits. Cette rancœur, cette agressivité, cette frustration sont allées crescendo et se sont transformées en fureur", poursuit l'avocat général.

Enfin, concernant son amendement, l'avocat général note que l'accusé a menti, proféré des contre-vérités. "Il n'y a pas de remise en question sincère et véritable dans son chef".

Du côté de la défense, Me Vanneste estime qu'il existe des circonstances atténuantes. La première concerne l'absence d'antécédent judiciaire en matière de violence. Au sujet de sa personnalité, il note que l'accusé est "socialement fragile" à cause d'une hyperactivité traitée durant son enfance mais que ses parents "en or" ont toujours été présents, "et ils l'ont peut-être un peu trop aidé car ils voulaient son bien". Pour l'avocat, son client est "un bon gamin", entouré de plein d'amis, "qui n'a pas un caractère agressif".

La défense note que l'accusé s'accrochait à trouver un emploi et, globalement, ses employeurs étaient contents de lui.

Enfin, la défense est revenue sur le contexte particulier des faits, "et si les victimes n'étaient pas venues démolir sa voiture qui était à l'arrêt devant la friterie ? ", les regrets "bredouillés" du jeune homme qui a eu bien du mal à s'exprimer devant la cour et la peine civile qui s'élèvera à plus de 200.000 euros.

Le 7 mai 2017, l'accusé a volontairement renversé Valentin B. sur la chaussée de Bruxelles à Tournai, à la sortie d'une discothèque. Plus tôt, il avait tenté de renverser Kevin C. de l'autre côté de la chaussée lors d'une autre manœuvre dangereuse. Ceci suite à une bagarre sur le parking du "Come Back" où l'accusé avait proféré des menaces contre des jeunes en exhibant un couteau.

Le collège, formé du jury et de la cour, est entré en délibération vers 10h30.