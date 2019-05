Assises du Hainaut: l'audience reprendra lundi avec les plaidoiries des avocats des cousins Benbouzid

Les avocats de Mathieu Vancraeynest et de Jason Piat, accusés d'un meurtre pour faciliter un vol devant la cour d'assises du Hainaut, ont contesté l'intention d'homicide, vendredi après-midi. Plus tôt, l'avocat général avait estimé que l'intention d'homicide n'existait pas chez Mathieu Vancraeynest mais que ce dernier devait être reconnu coupable de coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner.

Le 22 mars 2014, Mathieu Vancraeynest et Jason Piat, tous deux âgés de 18 ans, se sont rendus à la ferme de Daniel Maroy (84 ans) à Saint-Léger (Estaimpuis) pour voler de l'argent. Le duo avait été informé par un tiers que l'homme détenait probablement beaucoup d'argent en liquide chez lui car il avait toujours une liasse de billets quand il sortait faire ses courses.

Les deux jeunes ont profité de l'absence du fermier, qui effectuait ses courses dans le village voisin de Dottignies, pour visiter sa maison. Ils n'ont rien trouvé et ont décidé d'attendre l'agriculteur. Ce dernier est rentré chez lui peu après 20 heures. Arrivé sous le porche de son exploitation, il a reçu un violent coup de bâton sur la tête, porté par Jason Piat. Mathieu Vancraeynest a profité de la chute de l'octogénaire, qui vociférait, pour lui prendre les sous qui se trouvaient dans sa poche. Les deux jeunes ont pris la fuite avec un butin de 13.000 euros.

Une fois à Evregnies, ils ont raconté les faits et exposé leur butin à Mohamed Benbouzid, qui aurait dû les accompagner. Mohamed Benbouzid a insisté pour qu'ils l'accompagnent à la ferme. Ils ont refusé. Pour la défense, la participation des deux jeunes s'arrête là. "Quand Jason Piat donne des informations à Mohamed, il se retrouve au même stade que le témoin J. D., lequel les a informés, lui et Mathieu, que la victime détenait beaucoup d'argent. Or, J. D. a bénéficié d'un non-lieu devant la chambre du conseil", insiste Me Soccio, avocat de Jason Piat.

Pour Me Tounkara et Me Dewinter, Mathieu Vancraeynest n'a jamais été animé de l'intention de tuer. "Le moment clé est celui où il a refusé de retourner à la ferme. Peut-on lui reprocher ce qui s'est passé ensuite? Ils ont seulement fanfaronné et cela n'est pas interdit par le code pénal. A partir de ce moment-là, leur infraction pénale est consommée et terminée", explique Me Tounkara.

Pour l'avocat général, cette première scène de coups a provoqué un stress, à l'origine de la crise cardiaque qui a terrassé l'octogénaire comme l'ont déclaré les médecins légistes. La seconde scène de coups n'a fait qu'accélérer le processus. L'accusation a développé la théorie de l'équivalence des conditions. Selon cette théorie développée par la cour de cassation, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu'il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser. Cette théorie repose sur l'idée que si l'un des faits à l'origine de la lésion n'était pas survenu, le dommage ne se serait pas produit.

"Si cette théorie doit prévaloir, l'avocat général ne doit pas considérer que l'un des quatre accusés n'était pas animé de l'intention d'homicide. Selon mon point de vue, il y a une rupture du lien causal entre la première scène et la seconde scène", répond Me Soccio. Dès lors, son client, Jason Piat, doit être reconnu coupable de coups ayant entrainé la mort sans intention de la donner et non pas d'un meurtre. Pour sa défense, Mathieu Vancraeynest ne doit pas être reconnu coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Selon les avocats du jeune homme, la mort a été provoquée lors de la seconde agression. "Dans le film d'horreur réalisé par les cousins Benbouzid, Mathieu n'est ni acteur, ni réalisateur. Il n'aurait pas pu prévoir ce qui allait se passer."

L'audience reprendra lundi à 9h00 avec les plaidoiries des avocats des cousins Benbouzid.