Assises du Hainaut: l'ami qui occupait l'atelier de Michel Robette est venu expliquer comment il a découvert son corps

L'homme qui a découvert le corps sans vie de Michel Robette, le 26 novembre 2016 dans sa maison à Jurbise est venu témoigner devant la Cour d'Assises ce mardi après-midi. Le témoin a raconté, avec beaucoup d'émotion, ce qu'il a vu ce jour-là dans la maison de Michel Robette, chez qui il se rendait trois fois par jour pour faire ses soins.

"Il y avait de la lumière dans la cuisine. La veille, les lampes du salon fonctionnaient normalement. Quand je suis arrivé, il n'y avait plus qu'une ampoule qui fonctionnait. Il y avait un rooter dans la cour, un objet assez lourd. La voiture avait disparu, la porte était ouverte. Je criais après Michel. Je suis entré doucement dans la maison. J'ai cru qu'on l'avait kidnappé. Je suis descendu vers l'atelier et j'ai vu qu'on avait fracturé la porte."

"Je suis sorti en criant..."

Il est ensuite revenu vers le salon et il a découvert le corps sans vie de son ami. "Je suis sorti en criant, je n'ai touché à rien, j'ai compris tout de suite et j'ai appelé les secours, puis ma compagne."

Le témoin et la victime étaient devenu amis au fil du temps. "J'ai perdu un ami, un homme bon et loyal, un père spirituel. Avec lui, on discutait de plein de choses. Il était intelligent et il s'intéressait à mon travail, à mon métier de menuisier. Il m'avait permis d'occuper son atelier".

Les accusés se rejettent la responsabilité

Ce lundi matin, lors de l'instruction d'audience, Éric Van Hoe a déclaré devant la Cour d' Assises du Hainaut qu'il ne s'est pas rendu chez Michel Robette le 25 novembre 2016 au soir. "C'est un coup monté. Il leur fallait un coupable", a déclaré M. Van Hoe. Les deux autres accusés ont déclaré qu'ils n'avaient porté aucun coup à Michel Robette et que c'est Éric Van Hoe qui a porté le plus de coups.

Une mort très violente

Le 26 novembre, en matinée, le corps de Michel Robette était retrouvé chez lui par l'un de ses amis. L'homme, âgé de 83 ans, avait été torturé et son corps avait été brûlé en partie. Sa maison avait été fouillée et plusieurs objets avaient disparu, dont sa voiture qui sera retrouvée incendiée à Mons.

Désigné comme le plus violent par Geoffrey Simoncini et Gabriel Place, lesquels multipliaient les vols à Jurbise et à Mons, Éric Van Hoe prétend qu'il ne s'est pas rendu chez Michel Robette, le 25 novembre au soir. "C'est un coup monté. Il leur fallait un coupable. (...) Je suis allé en train avec eux à Jurbise, mais je me suis arrêté près d'un cheval en bois. Je ne suis pas allé chez la victime. (...) Je n'étais au courant de rien. (...) Pour moi, c'était normal que Geoffrey revienne avec une camionnette car il devait aller chercher son matériel pour retaper une maison."

Geoffrey Simoncini soutient que Van Hoe était avec lui et Gabriel Place. "Il a donné des coups à Michel Robette pour savoir où se trouvait le coffre et obtenir le code de sa carte bancaire". Après plusieurs questions posées par le président, Simoncini avoue qu'il était d'accord pour mettre à mort la victime. En pleurs, il a présenté ses excuses à la famille de Michel Robette, présente dans le prétoire.

Gabriel Place, absent lors de l'interrogatoire de Simoncini, confirme que Van Hoe était présent sur la scène de crime et qu'il a porté des coups à Michel Robette. "Geoffrey a porté des coups mais c'est Éric qui s'excitait le plus. A la fin, Geoffrey a porté un coup de maillet. Éric s'en est pris à Geoffrey car il lui avait fait tuer un homme alors qu'il n'y avait pas d'argent."

La Cour d'assises du Hainaut a auditionné les médecins qui ont procédé à l'autopsie du corps de Michel Robette, retrouvé mort chez lui le 26 novembre 2016 à Jurbise. Les médecins légistes confirment que la mort a été causée par un important traumatisme cérébral. Le nombre de coups portés à la tête ne peut être évalué précisément mais il y en aurait eu plus de dix. "Cela a entrainé des phénomènes hémorragiques cérébraux qui sont la cause du décès", confirme le docteur Stéphany.

Un maillet ou une crosse?

L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Pour les experts, les traces de sang retrouvées sur le plafond correspondent aux gestes effectués avec un objet contondant, comme un maillet ou une crosse de crossage comme il y en avait chez la victime. Deux plaies ont aussi été relevées sur le côté gauche du crâne. Les médecins et le président ont analysé une crosse reprise dans les pièces à conviction. Geoffrey Simoncini prétend que l'objet était plus rectangulaire.

Le menuisier, qui travaillait dans l'atelier de Michel Robette, a été appelé à témoigner. "Michel avait un objet tel que l'accusé a décrit dans une pièce située près de l'atelier, un maillet blindé de clous", dit-il. "Cet objet est décrit par mon client lors de sa première opposition", insiste Me Lauvaux. Gabriel Place pense qu'il y avait des clous sur ce maillet.

Des brûlures et des fractures

Les légistes ont aussi relevé des traces de brûlures sur le corps de la victime. Selon le docteur Stéphany, la victime était encore vivante quand le feu a été bouté en raison de la nature des brûlures constatées au niveau du bassin et de la hanche, côté droit. Pour le pénis brûlé, le médecin déclare que ce sont des brûlures du deuxième degré, en surface.

Des fractures ont aussi été relevées au niveau du thorax, correspondant à une pression. Il y a quatre fractures ante-mortem.

Les accusés restent sur leur position: Van Hoe prétend qu'il a dormi, durant plus de trois heures trente, près d'un cheval en bois alors que les deux autres l'accusent d'avoir massacré le vieil homme.

"Cela ressemblait à de la torture"

La toxicologue a mis en évidence le principe actif du Dettol, un produit détergent, dans le sang, l'urine et la bile de la victime mais pas dans le conduit gastrique. "On a dû asperger le corps toujours en vie car le sang a amené le produit dans le foie, dans les reins. Sur les plaies vives, cela a dû ajouter une douleur vive", affirme la pharmacienne.

Me Mayence s'interroge sur la nécessité de verser des produits chimiques sur des plaies à vif. Lundi, Simoncini et Place avaient admis que cela ressemblait à de la torture.

Un juré remplacé

Le huitième juré fait défaut à l'audience ce mardi aux Assises du Hainaut. Un certificat médical a été remis à la Cour. Il est remplacé par le premier suppléant et il reste donc deux jurés de réserve.

