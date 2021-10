Assises du Hainaut : l'accusée conteste avoir bouté le feu volontairement à son immeuble

Le procès de Marie Schrevens, 32 ans, a débuté ce lundi devant la Cour d'Assises du Hainaut à Mons. Âgée de 32 ans, cette Montoise est accusée d'avoir bouté le feu à son immeuble en 2015. L'incendie avait provoqué la mort d'une occupante, Sophie Wauters. Interrogée par Martine Baes, la présidente de la Cour d'Assises, l'accusée a déclaré qu'un viol avait provoqué sa descente aux enfers. Depuis, elle a consommé des drogues, de l'alcool et a sombré dans la marginalité.

Après avoir vécu dans la rue, elle avait trouvé, au début de l'année 2015, un kot dans l'immeuble situé à la rue Victor Maistriau à Mons, théâtre d'un incendie le 1er juillet 2015. La vieille, elle devait quitter ce logement, car la propriétaire avait mis fin au bail. Le 30 juin, elle a acheté de la drogue et une bougie dans un magasin de nuit, car elle n'avait plus d'électricité dans son appartement. "J'ai allumé la bougie sur un couvercle à CD, j'ai fumé un joint, pris deux médicaments et je me suis endormie. J'étais shootée." La bougie se trouvait sur une table de salon, une pièce en bois posée sur un morceau de frigolite. Elle s'est endormie sur le clic-clac, placé en position fauteuil. "Je me suis réveillée parce qu'il était l'heure de se lever, il devait être huit heures. Je me suis assise et j'ai vu les flammes sur la table, de trente centimètres de haut." Elle dit ne pas avoir senti l'odeur du feu et la chaleur, et elle n'a pas essayé d'éteindre les flammes. "Je suis sortie devant le bâtiment pour appeler les pompiers", poursuit l'accusée. "J'ai croisé mon voisin de palier et j'ai dit qu'il y avait le feu." À 8h12, elle a un contact avec les secours.

L'incendie a été maitrisé mais Sophie Wauters, qui vivait au premier étage, à l'arrière, est décédée par intoxication. Les deux femmes ne se connaissaient pas très bien. Selon des témoins, celle qui conteste cette expertise avait menacé de mettre le feu au bâtiment. L'accusée dit avoir proféré de telles menaces sous le coup de la colère. Libérée sous conditions en 2016, l'accusée n'a rien respecté. Si elle comparait à son procès sous surveillance électronique, c'est parce que son procès a été remis à deux reprises. Elle prétend s'être reprise en main.