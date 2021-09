Assises du Hainaut: début du procès de Camille Tonnoir accusé d'avoir assassiné son ex-beau-père

Le procès de Camille Tonnoir, accusé d'un assassinat à Mouscron, a débuté ce lundi matin devant la Cour d'Assises du Hainaut à Mons. Le Roubaisien, âgé de 51 ans, est accusé d'avoir assassiné son ex-beau-père, Daniel Frantzen, à Mouscron, le 11 décembre 2018.

L'accusé est en aveux d'avoir poignardé son beau-père, pour se venger de son ex-compagne en raison d'une dette financière. Camille Tonnoir s'était porté garant du commerce repris par son ancienne compagne à Mouscron, mais il refusait de payer les dettes. Le jour des faits, il s'est présenté chez un avocat en début d'après-midi et ce dernier lui a conseillé de payer ses dettes. Fou de rage, Camille Tonnoir est rentré chez lui et a embarqué un couteau. Il s'est rendu chez les parents de son ancienne compagne dans le but de les tuer. Daniel Frantzen était seul chez lui, il a reçu plusieurs coups de couteau. L'accusé s'est ensuite rendu à la police pour avouer son crime. Il est passé aux aveux lors de ses interrogatoires à la police et chez le juge d'instruction.

Le procès est présidé par Adrien Vander Linden D'Hoogvoorst, conseiller à la Cour d'Appel. Le substitut du procureur du roi, Alexandre Iwaszko, représente l'accusation. L'accusé est défendu par Me Jean-Philippe Rivière et Me Elise Marginet du barreau de Tournai. Les parties civiles sont représentées par Me Bernard Dapsens et Me Guillaume Gossieaux du barreau de Tournai également. Le jury se compose de huit femmes et quatre hommes.