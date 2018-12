Assises du Hainaut: accusée du meurtre d'Alain Broutin, Sandrine De Hollander a été confondue par son ADN

Le procès de Sandrine De Hollander, 42 ans, accusée d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre, a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut. La cour a entendu le juge d'instruction, les enquêteurs et les experts désignés dans le cadre de l'enquête, après l'accusée et l'avocat général en matinée. Le procès durera une semaine. Le jury est composé de sept femmes et de cinq hommes.

Ce lundi, le juge d'instruction et les enquêteurs sont venus présenter leurs travaux effectués dans la cadre de la mort d'Alain Broutin devant la cour d'assises du Hainaut.

Une partie des indices sont partis en fumée

Le 29 août 2016, une partie des indices relevés sur la scène de crime huit jours plus tôt a été détruite dans un attentat contre l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC). Les enquêteurs disposaient néanmoins d'éléments suffisants pour confondre l'accusée, Sandrine De Hollander (42 ans), jugée pour un vol avec circonstance aggravante de meurtre.

Il était 21h49, le 21 août 2016, quand la voisine d'Alain Broutin a appelé les services de secours. Elle a aussi contacté le frère de la victime, qui est arrivé sur place avant les policiers de la zone. Ces derniers ont bouclé la scène de crime en attendant l'arrivée de la juge d'instruction et de la police fédérale, à 23h10. Un médecin légiste a relevé des plaies au ventre, au thorax et au cou, causées par onze coups de couteau.

Il y avait une grande quantité de sang sur le sol, dans le salon, la salle à manger et le couloir. Blessé, Alain Broutin a tenté d'aller chercher de l'aide chez sa voisine d'en-face, laquelle déclarera plus tard aux enquêteurs qu'elle avait entendu des bruits de dispute et de déplacements de biens mobiliers dans la soirée.

Le voisin du dessus, quant à lui, a vu partir une femme avec une télévision sous la bras. Il a cru qu'il s'agissait d'une connaissance, mais celle-ci a rapidement été mise hors de cause.

Trois traces de pas

Sur le sol, les policiers ont constaté trois traces de pas: les pieds nus de la victime, les traces des chaussures de son frère qui est arrivé après l'appel aux secours et des traces de baskets de taille 36-38. Il y avait aussi un foulard de femme et un couteau ensanglanté. Le meuble de la télévision avait été bougé et l'appareil avait disparu. Sur les câbles, les enquêteurs ont relevé des traces de sang.

Confondue par son ADN

Les indices sur le corps de la victime ont disparu dans l'attentat à l'INCC, mais les empreintes génétiques sur le foulard et la scène de crime ont permis de confondre Sandrine De Hollander, dont l'ADN se trouvait dans la banque de données nationale. En avril 2015, elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel de Tournai pour une tentative de vol avec violence commise à Herseaux en octobre 2014.

Interpellée chez une amie, des dealers français ayant pris possession de son appartement pour vendre de la drogue, Sandrine De Hollander a été placée sous mandat d'arrêt en octobre 2016. Elle a multiplié les versions en fonction de l'évolution de l'enquête. Lundi matin, elle a déclaré devant la cour qu'elle avait décidé de voler la télé et la tablette après avoir tué Alain Broutin, qui ne voulait pas payer une relation sexuelle. L'accusée, elle, cherchait de l'argent et de la méthadone depuis la matinée.

La télévision et la tablette ont ensuite été vendues à un dealer. Sandrine De Hollander et son compagnon étaient complètement accros à l'héroïne et à la cocaïne.

Une vie chaotique

Ce lundi matin, devant la cour d'assises du Hainaut, Sandrine De Hollander avait commencé par détailler son parcours de vie particulièrement chaotique. Après une enfance difficile et une adolescence bousculée, elle avait retrouvé une certaine stabilité auprès du père de ses deux enfants. Après leur séparation, en 2003, ce fut la descente aux enfers. Accro aux drogues dures, elle a multiplié les délits avant de commettre un crime, le 21 août 2016.

Le prénom de sa sœur décédée

Sandrine De Hollander est née à Mouscron le 30 novembre 1976. Elle est la dernière d'une famille comptant quatre filles. Ses parents lui ont donné le prénom de leur deuxième enfant, décédée en janvier 1976 à l'âge de 5 ans dans un accident devant son école. "J'ai toujours été assimilée à elle, je portais ses vêtements, je voyais mon nom au cimetière. Mes soeurs racontaient qu'un ange était venu rendre à ma maman sa petite fille. J'ai essayé d'atteindre sa perfection mais ce ne fut pas facile", a souligné l'accusée.

Le père était alcoolique et la mère froide, distante et volage. "Papa était violent quand il avait bu. Ma mère n'était pas souvent à la maison, elle n'était pas présente, ni aimante vis-à-vis de ses enfants. Ma grand-mère, qui vivait à la maison, s'occupait de nous."

Abusée par son beau-père

Sandrine De Hollander dit avoir été enceinte de son beau-père à 15 ans et contrainte d'avorter aux Pays-Bas. Une plainte pour viol a été déposée, mais elle fut classée sans suite. "Au début, cela se passait bien, il aimait bien voyager. Très vite, j'ai remarqué qu'il avait beaucoup d'affinités avec l'une de mes soeurs. Quand (elle) s'est mariée, il s'est tourné vers moi. Il débarquait dans ma chambre en slip et se couchait dans mon lit. Il a abusé de moi, régulièrement, dès 14 ans jusqu'à 16 ans. Je suis tombé enceinte de mon beau-père et j'ai dû me faire avorter dans des conditions un peu glauques. Ma mère et mon beau-père m'ont déposé comme une valise devant l'hôpital et j'ai dû me débrouiller. Ma mère m'a complètement reniée."

L'accusée avait été une bonne élève jusque là. "J'ai dérapé à cette période-là. Tout prétexte était bon pour éviter mon beau-père. Je sortais beaucoup en discothèque. Un soir, sous influence d'ecstacy et de LSD, avec quelques amis, on a menacé mon beau-père et on a volé sa voiture."

Une courte stabilité

Elle a décroché un diplôme paramédical et un brevet de gestion de l'entreprise. Elle a rencontré le père de ses deux enfants, duquel elle s'est séparée en 2003. "Il avait déjà deux enfants, je voyais en lui une image paternelle. Il gérait une maison de repos et j'ai trouvé une bonne stabilité chez lui, ce qui m'avait manqué jusque là. Après mon second enfant, j'ai mal vécu un autre avortement. Je me suis sentie seule, incomprise et notre couple n'a pas tenu. Il travaillait beaucoup, je me sentais un peu seule."

La drogue

Sandrine De Hollander travaillait à l'époque comme esthéticienne dans un centre de beauté à Mouscron. "J'avais perdu mes repères et j'avais du mal à m'en sortir. J'ai commencé à ressortir et les vieux démons ont ressurgi." La descente aux enfers a commencé en raison de ses mauvaises fréquentations avec des vendeurs de drogues ou consommateurs, dont Steve S., toxicomane notoire. "Je consommais de l'héroïne, je me suis retrouvée à la rue et je suis allée travailler dans un bar à hôtesses durant trois ou quatre mois. Je n'avais plus de domicile et j'ai rencontré Steve en me rendant à Herseaux pour acheter de la drogue."

Afin de financer sa consommation de drogues, l'accusée a commis des vols dans des magasins: nourriture, champagne, etc. Elle a été condamnée à une peine de travail pour l'agression d'une octogénaire à Herseaux (Mouscron). "Dans ces cas-là, on devient des animaux, on ne réfléchit plus. Aucune main ne m'était tendue pour me sortir de là."

Sa version des faits

Le 21 août 2016, Alain Broutin l'avait accueillie chez lui pour discuter. Elle prétend qu'il a souhaité un massage contre 30 euros et qu'il a voulu aller plus loin mais, comme il n'avait pas d'argent, elle a voulu prendre sa tablette. "Je me suis emparée de sa tablette et il a très mal réagi. Il n'était pas d'accord. Il a tenté de me la reprendre. On s'est accroché et cela a mal tourné. Je me suis dégagée, j'ai entrouvert un tiroir à couverts. J'ai pris un couteau et j'ai frappé. J'ai vu rouge, j'étais en colère", a-t-elle déclaré lundi matin.

Accusée d'un meurtre pour faciliter un vol, l'accusée prétend qu'elle a eu l'idée de voler la télévision et la tablette de la victime après l'avoir tuée.

L'homme de 50 ans avait été retrouvé nu, gisant dans son sang, la gorge tranchée. Tué pour une tablette et une télévision.

Quand les policiers débarquent au domicile de la victime , rue des Augustins à Tournai, le frère aîné d'Alain Broutin a déjà été prévenu, il est sur place, il est en pleurs.

La victime a du sang sur tout le corps, on relève des traces un peu partout dans son appartement et jusqu'à l'extérieur du bâtiment où les enquêteurs retrouvent un couteau ensanglanté, le foulard d'une femme et des empreintes de pas de petite taille.

Pas de trace de lutte ni d'effraction. Un témoin dit avoir vu une dame sortir de l'immeuble, une femme portant une télévision. Une tablette a également disparu. L'enquête écarte assez rapidement la piste des proches. Deux mois plus tard, une trace génétique féminine prélevée sur les lieux met les enquêteurs sur la piste de Sandrine De Hollander, signalée à plusieurs reprises pour des faits de vols et de trafic de stupéfiants, elle a déjà été condamnée pour des coups et blessures volontaires. Plusieurs témoins affirmeront ensuite que Sandrine De Hollander fréquentait la victime.

Sandrine De Hollander sera interrogée sur ses multiples versions incohérentes. Elle est accusée de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Elle risque la perpétuité. Son compagnon de l'époque est accusé de recel. Il sera jugé devant le tribunal correctionnel.