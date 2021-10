Assises de Namur : pour l’avocat des parties civiles, l’assassinat avec préméditation de Wivinne Marion ne fait aucun doute

Ce lundi, au procès de Xavier Van Dam, accusé de séquestration, viol, et assassinat sur Wivinne Marion, le 1er novembre 2018, la parole était donnée à l’avocat des proches de la victime, Maître Preumont.

"Van Dam, est un bon à rien qui était prêt à tout "

Me Preumont s’est attelé à démontrer que malgré le silence du meurtrier présumé, les événements étaient clairs et nets. Et de commencer par une agression préméditée, bestiale et sauvage triplement prouvée par l’enquête, les témoins et la vérité des caméras de surveillance.

La chronologie est même établie, a poursuivi Me Preumont.

A 8h23, la proie a été repérée et choisie. Rue de Fernelmont, l’accusé passe et repasse devant elle. A 8h46, heure de l’agression, l’application de course à pied de la joggeuse s’interrompt, elle vient d’être agressée.

Suivront le viol, l’assassinat et l’abandon du corps dans la Sambre.

Un témoin des faits donne l’alerte à 8h54.

C’est ensuite sur la violence extrême des faits que l’avocat de la famille de la victime s’est exprimé.

"Wivinne Marion a d’abord été tabassée à mains nues avec une violence inouïe, il en veut pour preuve le gigantesque traumatisme crâno-facial relevé lors de l’autopsie.

"La victime a ensuite été jetée dans le coffre de la voiture de Van Dam, comme un sac de linge sale. Elle a été mise à mort, par une strangulation d’une violence inouïe".

L’avocat évoque pour clôturer ce terrible chapitre "un massacre immédiat, qui s’est terminé par l’exécution finale du projet criminel"

Me Preumont s’est ensuite adressé à l’accusé; lui reprochant son silence alors que les proches de sa victime réclament aujourd’hui des réponses.

Le beau-frère et la belle-sœur de Wivinne Marion ont également pris la parole en évoquant la vie totalement détruite des proches. Leur souhait est que Xavier Van Dam, décrit comme une bête et un prédateur de femmes ne récidive jamais !