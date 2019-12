Assises de Namur : 15 ans requis à l'encontre de Didier Beelaert pour le meurtre de sa femme Patricia Wuidart

L’avocat général Gaublomme a réclamé vendredi devant la cour d'assises de Namur 15 années de réclusion à l’encontre de Didier Beelaert pour le meurtre par strangulation de sa femme Patricia Wuidart en février 2018 à Andenne. Il demande au jury d’accorder des circonstances atténuantes à l’accusé. L’avocat de Beelaert demande aux jurés de ne pas prononcer une peine dépassant les 5 années de prison, assortie d’un sursis probatoire le plus large possible.

Dans son réquisitoire, l’avocat général a précisé que l’accusé avait réalisé 9 mois de détention préventive et avait respecté les conditions de cette libération. Il a demandé au jury de tenir compte du contexte du meurtre et d’accorder des circonstances atténuantes à Didier Beelaert et de prononcer à son encontre une peine de 15 ans de réclusion. Vu son absence d’antécédent et si sa détention se passe bien, M. Beelaert pourrait être libérable sous conditions au tiers de sa peine, soit dans 4 ans et 3 mois. L’avocat de la défense, Karl Steinier, a rappelé que M. Beelaert avait respecté toutes les conditions de sa libération conditionnelle à la lettre, tout comme le fait que, selon les experts, Didier Beelaert présentait un risque de récidive très limité. Me Roels, qui défend également Didier Beelaert, a mis en avant 11 circonstances atténuantes, parmi lesquelles son absence d’antécédent, ses aveux et sa collaboration à l’enquête, l’alcoolisme de sa femme, son faible risque de récidive, ses regrets, le dévouement dont il a fait preuve à l’égard de son épouse… Me Steinier demande que la peine infligée à M. Beelaert ne dépasse pas les 5 ans de réclusion et soit assortie d’un sursis probatoire le plus large possible pour ce qui excède la détention préventive. Didier Beelaert s’est une nouvelle fois adressé à la famille de Patricia, constituée partie civile. "Je vous présente mes excuses. Je lui ai enlevé la vie et je suis gêné de vous regarder. Je vous demande de réfléchir avant de m’en vouloir de trop."

À présent c’est au tour du jury de se retirer pour délibérer sur la peine qui sera infligée à Didier Beelaert.

Jugé coupable par le jury d’assise

La cour d'assises de Namur a reconnu vendredi matin Didier Beelaert, 55 ans, coupable du meurtre de sa femme. L’accusé avait alors étranglé son épouse dans les toilettes de leur appartement de la rue Defnet. Dans l’arrêt rendu ce vendredi, le jury reconnaît donc Didier Beelaert coupable d’homicide volontaire par strangulation manuelle sur la personne de Patricia Wuidart, dont il ne supportait plus l’alcoolisme.

Le jury s’est basé pour prendre sa décision sur les déclarations de l’accusé juste après son geste. Celui-ci a avoué avoir étranglé son épouse en appelant la police. Il a aussi déclaré par la suite qu’il se rendait compte qu’il tuait sa femme mais qu’il a continué.

L’accusé avait plusieurs fois dit vouloir tuer sa femme car il n’en pouvait plus. Le jury estime qu’en lui donnant la mort de cette façon, il n’a laissé aucune chance à son épouse. "Il s’est rendu compte qu’il la tuait, mais a agi avec sang-froid", précise l’arrêt.

Les jurés mettent en avant le fait que M. Beelaert n’a pas eu recours aux aides qui lui étaient proposées afin de prendre en charge son épouse. La préméditation évoquée par les avocats des parties civiles n’a pas été retenue. Pour les jurés, c’est donc bien au moment où Beelaert venait en aide à Patricia Wuidart dans les toilettes qu’il a décidé de tuer celle-ci.