Assises de Mons: les témoins ont évoqué le parcours de la victime Alain Broutin

La cour d'Assises du Hainaut a procédé ce mardi à l'audition des témoins de moralité de la victime, Alain Broutin, dans le cadre du procès de Sandrine De Hollander (42 ans), accusée d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre, commis le 21 août 2016 à Tournai.

la Cour a entendu la mère, le frère, la sœur, la belle-soeur, les nièces et le compagnon d'une nièce de la victime. Tous parlent d'un homme merveilleux et généreux. Selon sa mère, il lui avait dit qu'il avait revu une femme originaire d'Herseaux, un village dans lequel a vécu l'accusée, Sandrine De Hollander.

La mère d'Alain Broutin évoque une enfance heureuse. Elle racontera que malgré un retard mental, son fils a toujours été studieux, qu'il est allé dans l'enseignement spécialisé, en menuiserie, et qu'il se débrouillait bien. Il était également doué pour la musique.

Les femmes

Côté affectif, la maman de la victime expliquera que son fils a vécu avec elle jusqu'à ses 30 ans avant d'entretenir des relations avec des prostituées. La mère évoquera une relation de 3 ou 4 ans avec une femme malgache qui habituait Ghislenghien. Après la rupture, la maman explique qu'Alain a refait connaissance avec d'autres prostituées. Elle explique qu'un jour, Alain lui a demandé si Herseaux se trouvait loin de Tournai "en mobylette". Herseaux, village où habitait l'accusée, Sandrine De Hollander.

Ainsi, Sandrine aurait été aperçue par la voisine le jour de la visite d'un contrôleur d'énergie chez Alain. Selon la maman de la victime, il s'agissait "d'une dame qu'il avait rencontrée quelques années plus tôt". Alain semblait étonné que cette femme se souvenait de l'endroit où il habitait. Trois jours avant sa mort, Alain a dit à sa mère qu'il avait revu cette femme. Selon elle, ils avaient eu une relation sexuelle "chez lui probablement". Il vivait dans cet appartement depuis dix ans.

Proche de sa mère

Fort proche de sa maman, qu'il accompagnait faire les courses le samedi, il allait manger chez elle le dimanche. "Il n'avait pas souvent d'argent sur lui, sauf quand il devait payer une prostituée". Le jour de sa mort, il a déclaré à sa famille que son compte en banque était à sec. La victime était fière d'avoir pu s'acheter la télévision volée ce jour-là, qu'il finançait par un crédit.

La sœur d'Alain s'est exprimée elle aussi mardi, parlant d'Alain comme d'un homme "gentil, doux, très respectueux des femmes",

Même écho du côté de la belle-soeur qui connaissait Alain depuis près de quarante ans, pour elle c'était comme un frère qui venait souvent manger chez eux. "Il était trop gentil, affectueux", raconte l'épouse du frère de la victime. Elle avait vu Alain huit jours avant sa mort et il était comme d'habitude, selon elle. De leur côté, les nièces d' Alain Broutin ont évoqué un oncle "en or".

C'est son frère qui a découvert son corps

En matinée, la Cour avait entendu le frère de la victime, lequel a été le premier a découvrir le corps sans vie d'Alain Broutin, gisant dans son sang derrière la porte d'entrée de l'appartement de la rue des Augustins à Tournai.

L'artisan boulanger se souvient de cette soirée tragique. "Vers 21h30, je montais pour aller dormir. Dix minutes plus tard, la voisine de mon frère, en panique, m'appelait car il y avait du sang partout. Je me suis habillé et je suis allé sur place, roulant à toute allure, en espérant pouvoir le sauver. Quand je suis arrivé, la voisine m'attendait. J'ai crié 'Alain, Alain'. J'ai défoncé la porte et là, l'horreur".

"J'ai vu mon frère étendu au sol, couvert de sang, il y en avait partout. Il s'était vidé de son sang, il était blanc. J'ai pleuré", raconte le quinquagénaire.

La télévision

Il n'a pas remarqué que la télévision avait disparu. "C'est un voisin qui a dit qu'il avait vu une femme partir avec une télé. Il l'avait achetée avec ses congés payés. Il était fier de sa belle télévision, la dernière technologie. Il en avait parlé, même du prix".

Alain parlait de ses fréquentations avec son frère et ne cachait pas qu'il allait voir des prostituées. "Il m'a dit qu'il en avait trouvé une pas loin de chez lui, une vieille connaissance du côté d'Herseaux qui avait déménagé du côté de Tournai". Un détail intéressant car Herseaux est un village mouscronnois dans lequel a vécu l'accusée durant plusieurs années avant de s'installer à Tournai.

La dernière fois que les frères se sont vus, c'était une semaine plus tôt. "Nous avons un lien assez proche. Alain était gentil, serviable, poli, un peu naïf car il ne voyait pas le danger. Il avait son travail dont il était fier. Il était propre, même un peu maniaque car il fallait enlever ses chaussures avant d'entrer chez lui".

Le frère a très mal vécu ce décès tragique. "Après les faits, j'ai fermé mon commerce durant trois semaines. Cette semaine, cela me retravaille à nouveau".