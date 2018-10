Assises de Liège: le jury va entrer en délibération ce mercredi au procès de Philippe Roufflaer

Philippe Roufflaer, cet habitant de Soumagne de 42 ans, est accusé d'avoir assassiné ses deux filles de 8 et 11 ans puis d'avoir incendié sa maison en décembre 2016.

Mardi, l'avocat général a été intransigeant, et a demandé aux jurés de le condamner pour double assassinat. Ce qui signifie préméditation et donc, une peine de prison beaucoup plus lourde.

Philippe Roufflaer affirme pourtant qu'il avait l'intention de se suicider mais qu'il n'a décidé d'emmener ses filles dans la mort qu'à la dernière minute.

L'avocat général, Marianne Lejeune, a balayé cette version d'un revers de main. Elle a rappelé que Philippe Roufflaer avait envoyé des sms à des proches un mois avant le drame. Des sms pour annoncer que son ex-femme allait faire une croix sur ses enfants.

L'avocat général a avancé d'autres arguments : la location d'une camionnette pour faire croire à un déménagement, l'achat de pompe à carburant et d'essence pour mettre feu à la maison, l'achat d'une corde également qui a servi à étrangler sa plus jeune fille.

Pour Marianne Lejeune, pas de doute : l'accusé a parfaitement prémédité son geste et réfléchi à la façon dont il allait tuer ses enfants. Et c'est en ces termes qu'elle s'est adressée aux jurés : "C'est un assassin froid et déterminé... Je vous demande de rendre justice à deux enfants innocents."

Une préméditation que les avocats de Philippe Roufflaer ont à nouveau contesté avec force. La seule chose préméditée, c'est son suicide a déclaré la défense. Selon les avocats de Philippe Roufflaer, "si l'accusé a donné de faibles doses de médicaments à ses filles, c'est qu'il voulait juste les endormir. S'il avait prémédité leur mort, il leur aurait fait ingurgiter des doses nettement plus importantes".

Pour la défense, Phillipe Rouflaer a bel et bien décidé d'emporter ses filles dans la mort au dernier moment.

Le jury délibérera ce mercredi.