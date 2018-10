Assesse 2018 : après une nuit de négociations Dany Weverbergh garde son mayorat

Cette fois encore les 17 sièges d'Assesse étaient très disputés. La liste du bourgmestre Acor+ qui avait remporté 6 sièges sur 17 a négocié avec Ecolo (3 sièges) pour former une majorité. En tête des voix de préférence, Dany Weverbergh (Acor+) et son groupe se sont alliés aux Ecolo afin de former une majorité de neuf sièges, reléguant le groupe ALN dans l'opposition avec ses 7 sièges.

A la sortie des urnes, pas de majorité claire se dessine. ALN remporte 7 sièges, il devance le parti du bourgmestre Acor+ qui se voit attribuer 6 sièges. A seulement trois voix de préférence du bourgmestre, Sébastien Humblet (ALN) est quant à lui bien amer au lendemain des résultats. "Nous sommes le groupe le plus fort mais nous n'avons pas réussi à constituer une majorité", déplore-t-il ainsi.

La liste SAD, qui a décroché un siège se retrouve également dans l'opposition. Les listes Oxygène, @ROC et OSER (une seule candidate : Marie-Rose Cavalier-Bohon) ne remporte pas assez de voix pour décrocher un siège.

L'Ecolo Georges Gilkinet déclarait dimanche soir que les tractations en cours privilégiaient la reconduction d'une majorité laissant une nouvelle fois ALN dans l'opposition.