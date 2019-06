Assassinat de Valentin Vermeersch: dernière ligne droite du procès avec le débat sur les peines ce lundi

Valentin Vermeesch : cinq accusés, cinq coupables - JT 19h30 - 13/06/2019 Après deux journées et deux nuits, les jurés de la Cour d'assises de Liège ont déclaré les 5 accusés coupables de l'assassinat de Valentin Vermeesch. Coupables entre autres de torture et de traitements inhumains. On peut parler d'une condamnation sans appel.