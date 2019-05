Assassinat de Pantelis Koklis sur fond de radicalisme à Neder-over-Heembeek: le procès en appel a débuté

Ce vendredi a débuté le procès en appel de plusieurs membres d’une même famille ayant participé à une expédition punitive mortelle en juillet 2014 à Neder-over-Heembeek (Ville de Bruxelles). Le 14 juillet 2014, Mohamed Yassine H., Farid H., Kawter H. et Mourad B. battent à mort Pantelis Koklis à la terrasse du café « L’Arc-en-ciel » à coups de couteau, de batte de base-ball, de pied de biche, de pieds et de poings.

Marié à deux soeurs qu’il voulait envoyer en Syrie

Pantelis Koklis, 37 ans, d’origine grecque, était marié à Yousra et Mounia, deux soeurs de Mohamed Yassine H.. Converti à l’islam, Pantelis Koklis avait voulu entraîner ses deux épouses à se rendre en Syrie pour effectuer le djihad. La famille H. reprochait à Pantelis Koklis d’avoir totalement retourné le cerveau de Yousra et Mounia, de multiplier les conquêtes féminines et de faire preuve d’hypocrisie en matière de pratique religieuse. La famille H. soupçonnait également Pantelis Koklis de vouloir séduire la soeur mineure de Yousra et Mounia.

Le matin du 14 juillet 2014, Mohamed Yassine H. avait surpris sa soeur Yousra en train de s’introduire au domicile de leurs parents avant de monter à bord de la voiture de Pantelis Koklis. Ecoeurés, plusieurs membres de la famille H. décident de passer rapidement à l’acte et de punir Pantelis Koklis dans l’après-midi. Les protagonistes diront plus tard qu’ils n’avaient pas l’intention de tuer mais d’intimider.

Contexte

Lors du premier procès, dont le jugement est tombé en mai 2018, les auteurs de l’assassinat sont condamnés à des peines de prison de 22 ans pour Mohamed Yassine H., 15 ans pour Farid H., 12 ans pour Mourad B. et 10 ans pour Kawter H.. Tous les quatre ont fait appel de leur condamnation.

« Les reproches formulés par mon client à l’issue de ce premier procès sont les suivants », explique à la RTBF Maître Michel Bouchat, l’avocat de Mohamed Yassine H., qui a succédé à Maître De Vlaemynck. « Le tribunal correctionnel a retenu la préméditation et a rejeté l’excuse de provocation. Le tribunal a donc considéré que le comportement que M. Koklis a eu à l’égard des soeurs de mon client était normal », ironise Maître Bouchat. « Il les avait radicalisées, voulaient les envoyer en Syrie, les avait éloignées de leur famille, s’était marié religieusement et donc illégalement. Même si cela n’excuse pas le comportement de mon client, le contexte est tout de même à prendre en considération. » Selon les témoins, Mohamed H. est celui qui a agi avec le plus de violence et de barbarie le jour du drame.