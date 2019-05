Asperges de Marbais: "Pourvu que les températures se maintiennent jusqu'à la fête des mères!"

La saison des asperges s'étale de mi-avril à mi-juin. Chez Bernard Deconinck, qui les cultive à la ferme de Gentissart, à Marbais, elle a démarré sur les chapeaux de roue: "Les températures élevées qu'on a eues mi-avril les ont fait sortir très vite". Juste à temps pour garnir les tables de Pâques. Le prochain gros cap à passer pour le cultivateur est celui de la fête des mères, pour laquelle la demande est très forte. "On essaie de faire un maximum, mais après c'est la nature qui me récompense", reconnaît-il.

Quatre ans d'attente

L'asperge est un produit fragile, qui ne supporte pas bien les températures trop fraîches. Des tunnels ont donc été installés en plusieurs endroits de la culture. "Les plants d'asperges sont des griffes, qu'on plante en terre. Elles ne produisent qu'au bout de quatre ans. Si on en prend soin, elles peuvent rester en place de quinze à vingt ans. Il faut notamment éviter de cueillir au-delà de huit semaines, pour que la plante ne s'épuise pas", explique le maraîcher. Il les bichonne donc toute l'année, et surtout au moment de la récolte. Il a la chance de cultiver un sol sablo-limoneux qui s'y prête bien. "Si la demande continue, on pourrait encore s'étendre, mais il faudra attendre quatre ans avant de récolter. Il faut donc toujours anticiper un peu", poursuit-il. Quatre ans de patience qui font de l'asperge un produit de luxe.

Blanches ou vertes?

C'est la même variété qui produit les asperges blanches et vertes. Les vertes poussent hors du sol. Les blanches doivent être déterrées d'une petite butte formée par le cultivateur et couverte d'une bâche pour les protéger de la lumière. L'asperge blanche est une spécialité belge et française, très appréciée, surtout quand elle est très grosse. "Le côté filandreux n'a rien à voir. Ce sont les asperges qui manquent de fraîcheur qui commencent à devenir fibreuses, précise le cultivateur. Cela se voit sur les asperges importées: la base est toute sèche et il faut parfois en couper dix centimètres avant de les cuisiner!". Une fraîcheur qui explique le succès des asperges produites chez nous. "Si j'en crois le centre interprofessionnel maraîcher, il y a un manque d'asperges vertes wallonnes. Il y a encore des parts de marché à prendre". D'autant que certains consommateurs font parfois des kilomètres pour s'en procurer: Bernard Deconinck a récemment reçu la visite de clients venus... d'Eupen.