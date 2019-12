Asbl "Greg et Mel" : des capsules vidéos pour sensibiliser

Le 11 juillet 2015, Mélanie et Grégory, un jeune couple de carolo, perdaient la vie dans un accident de la route provoqué par un automobiliste fortement alcoolisé. Depuis les proches du couple ont créé une asbl dont le but est de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la conduite sous influence.

En cette période de fin d’année, propice aux excès, plusieurs petits clips de sensibilisation sont diffusés depuis quelques jours sur les antennes de Télésambre.

"L’idée est de conscientiser les conducteurs qui ont trop bu ou qui ont consommé de la drogue ou des médicaments, explique Nathalie Lebon, la maman de Grégory et une des responsables de l’asbl. Depuis plus de 2 ans, nous nous rendons dans les écoles, on participe à des conférences mais on cherchait un moyen de toucher, de rentrer en contact avec les conducteurs plus âgés."

C’est donc l’idée des capsules vidéos qui a été retenue. Ces capsules ont été réalisées en collaboration avec Télésambre.

"Le chauffard qui a causé la mort de Mélanie et Grégory avait 43 ans et était père de famille, précise Nathalie Leblon. Avec cette campagne et le soutien actif de visages connus de Télésambre, le but est de rentrer dans les foyers et d’interpeller les conducteurs adultes et plus âgés. Un adulte qui réfléchit et qui change de comportement, c’est à chaque fois une petite victoire."