Une dizaine d'écoles wallonnes, flamandes, néerlandaises, françaises et espagnoles s'affrontent, sous le regard intraitable d'un jury étoilé.

Une mission : découper le produit avec finesse, précision et prestance. Vingt élèves de l'enseignement qualifiant, en option hôtellerie, s'adonnent à la découpe de viande, de poisson ou de fruits.

Art de la table : des jeunes louviérois participent au concours européen du "meilleur trancheur" - © Tous droits réservés

La découpe, tout un art

Les élèves, soigneusement sélectionnés, doivent réaliser quatre épreuves : découpe d'un jambonneau, découpe d'une sole meunière, découpe d'un pintadeau, pour finir avec l'épreuve du dessert qui consiste à réaliser une recette de sa propre invention en alliant fruits et fromage, avec une découpe et un dressage artistiques.

Pour chaque épreuve, le temps de réalisation est limité. Les élèves sont ensuite cotés par un jury d'exception. Dans la salle, 12 étoiles se côtoient. De quoi impressionner les apprentis maîtres d'hôtel.

"La plus grande difficulté, c'est de gérer le temps et la pression d'être observé" explique Justine, élève de 6ème secondaire à l'école hôtelière provinciale de Namur. Pour Bryan, élève à l'Institut Saint-Joseph à La Louvière, l'épreuve la plus compliquée était celle de la découpe du jambon : "il fallait réaliser des tranches très fines, mais la mienne ressemblait plutôt à un steak" sourit-il.

Du côté du jury, on insiste sur les différents critères d'évaluation : "Une bonne découpe doit respecter le produit, le mettre en valeur. Il faut aussi faire attention au temps pour éviter que le produit ne refroidisse. Enfin, nous faisons attention à la prestance du candidat, qui s'adresse à nous comme à un client" explique Thierry Millet, membre du jury et meilleur ouvrier de France 2011.