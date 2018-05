Accueil syndical pour Maggie De Block qui inaugure une aile gériatrique au CHR Mons-Hainaut

La ministre de la Santé Maggie De Block est arrivée peu avant 16 heures au CHR Mons-Hainaut ce lundi après-midi pour inaugurer une nouvelle aile gériatrique. Le Centre Hospitalier est situé à l'avenue Baudouin de Constantinople, et est plus des montois sous le nom de Saint-Joseph.

Le front commun s'indigne devant l'attitude de la ministre dans le dossier du projet de réforme des hôpitaux. "Il y a quelques mois, elle informait les hôpitaux qu'ils seraient dans l'obligation de communiquer avant le 31 décembre 2017 leur intention pour rentrer dans un des 25 réseaux hospitaliers prévus par elle", indiquent les syndicats.

"Entretemps, vu les réactions francophones, la ministre De Block a retiré ce délai, mais en même temps a cosigné un courrier aux hôpitaux flamands fixant la date limite au 15 février. Zorgnet Vlaanderen annonce aujourd'hui que tout est prêt en Flandre."

Selon le front commun, la ministre De Block n'a accepté aucune modification lors d'une conférence interministérielle qui s'est tenue le 26 mars dernier. "Pour elle, la N-VA refuse d'adapter le texte pour permettre de tenir compte de la réalité francophone", précise le communiqué des syndicats. Le Front commun syndical du secteur hospitalier, privé et public, exige une réelle concertation sociale préalable, à intégrer dans le projet de loi. Il exige aussi une adaptation à la réalité wallonne et bruxelloise, notamment en ce qui concerne le nombre de réseaux et leur superposition possible.

Le nouveau service gériatrie

Ce nouvel hôpital de jour gériatrique se distingue par son programme de sevrage de personnes âgées, dépendantes aux somnifères, psychotropes (anxiolytiques,...). "C’est une des principales sources de chute chez les sujet âgés et toute la cascade -fractures, hématomes cérébraux, placements, décès, indique le docteur Pierre Lemaire, gériâtre au CHR Mons-Hainaut. Mais c’est également une des principales sources de troubles cognitifs: avec ces médicaments des patients qui ne sont pas alzheimer présentent tous les symptômes de la maladie simplement par la prise de ces médicaments. Ainsi nous avons vécu des sevrages ou beaucoup de ces patients catalogués déments ont récupéré leurs fonctions cognitives".

Dans ce nouveau service gériatrique le cas du patient sera pris de manière globale à l’aide d’un trajet de soins qui prendra en compte l’ensemble des interventions des spécialistes.

La personne âgée, après un séjour à l’hôpital, qu’il soit bref ou plus long, connaît parfois des rechutes ou doit être placée en institution pour revalidation, précise Olivier Destexhe, juriste, responsable coordinateur du centre d'excellence senior, mais parfois aussi son état nécessite des soins à domicile ou de l’accompagnement. L’ensemble de ses besoins pour vivre en autonomie sont pris en compte dans le trajet de soins. Il s’agit d’un plan de soins qui implique tous les professionnels médicaux concernés".