Arrêt de travail de 10h à 12h ce jeudi dans les administrations bruxelloises

CGSP, CSC et SLFP annoncent un arrêt de travail dans les administrations bruxelloises de 10h à 12h ce jeudi. Ils réclament une hausse des barèmes pour l'ensemble du personnel.

Concrètement, les travailleurs des administrations des 19 communes (comprenant aussi écoles communales et crèches) et des cpas (et donc leurs maisons de repos) marqueront un arrêt de travail. Les cinq hôpitaux du réseau iris sont également concernés. "Cela représente entre 35.000 et 40.000 personnes", assure Benoît Lambotte, du CSC Services publics.

En front commun, les trois syndicats réclament notamment une augmentation de 10 % de tous les barèmes et le passage des agents de niveau E en niveau D. "Dans les agents de niveau E, il y a les ouvriers, le personnel d'entretien... donc des gens qui pratiquent un métier manuel qui ne demande aucune qualification", explique Benoît Lambotte. "Ils touchent un salaire net à peine un peu plus élevé que le montant d'une allocation de chômage dans la même situation."

Par ailleurs, ajoute Benoît Lambotte, "nos calculs permettent de dire que les agents - tous métiers confondus - ont un barème qui est en moyenne 15% moins élevé que leurs homologues dans les administrations wallonnes et flamandes."

Notons que cet arrêt de travail ne concerne pas les métiers dits nécessaires (ex: urgentiste dans un hôpital ou prof dans une école).