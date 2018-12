Arrêt de travail dans une école d' Hamme-Mille

A l'Ecole Fondamentale Autonome de la Communauté française d'Hamme Mille, c'est l'émoi depuis ce mercredi et l'annonce de la mutation imminente d'une enseignante. Ses collègues sont sortis de leur classe pour dénoncer la situation ce jeudi matin. ils sont soutenus par l’association de parents d’élèves.

"Cette enseignante a appris hier qu'on lui imposait une mutation vers l'athénée de Wavre pendant qu'un professeur de Wavre allait faire le chemin inverse," dénonce Frédéric Heyneman, le co-président de l’association de parents. "Le remplacement est annoncé mercredi et sera effectif vendredi. Une annonce-couperet qui vient gâcher la Saint Nicolas de nos enfants et de l'école. Le cabinet de la ministre ne nous donne aucune explication. Or nous avons beaucoup de questions: pourquoi cette mutation en pleine année, alors que nous n'avons jamais connu de souci avec cette enseignante. L'enseignant qui va débarquer chez nous vendredi est il muté pour résoudre un problème dans son établissement actuel ?"

Des questions adressées au cabinet de la ministre de l'enseignement Marie Martine Schyns, mais qui restent sans réponse ce jeudi matin.