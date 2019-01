Arrêt de travail ce jeudi dans toutes les écoles secondaires de la Ville de Bruxelles

Le front commun syndical CGSP, CSC et SLFP appelle à un arrêt de travail, ce jeudi, dans l'ensemble des établissements secondaires dépendant de la Ville de Bruxelles. 15 établissements sont concernés.

Les raisons du courroux syndical sont les suivants: un refus de l'échevine de l'Instruction publique Faouzia Hariche (PS) "de diligenter une enquête indépendante à propos des comportements inappropriés de l'inspection de l'Enseignement secondaire et de la Direction générale de l'Instruction publique" ou encore "le laxime" de l'échevine par rapport "aux dérives autoritaires d'une partie de l'administration de l'Instruction publique". Selon le front commun, ces dérives sont à l'égard des certains enseignants, de certains délégués syndicaux, de certaines directions d'écoles et de certaines organisations syndicales.

Atteintes récurrentes aux libertés syndicales

Les trois syndicats disent également regretter les "atteintes récurrentes aux libertés syndicales de la part de certaines directions et de certains membre de l'administration".

Il y avait déjà eu un arrêt de travail en octobre dernier dans les écoles de la Ville de Bruxelles, suite à une conflit au sein de l'Athenée des Pagodes. L'obstination de l'échevine "à défendre l’indéfendable crée un climat d’impunité parmi la hiérarchie qui engendre, de la part de certains membres de l’Administration et de certaines directions, des comportements de plus

en plus autoritaires", écrivent les organisations syndicales. "A titre d’exemple, ce climat a même amené à la rédaction d’un rapport à l’encontre d’une déléguée dans lequel on lui reproche uniquement …. son engagement syndical. Dans son rapport, sa direction

demande au Pouvoir organisateur de lui interdire de défendre ses idées dans et en dehors de son établissement. Certains membres de la hiérarchie semblent donc convaincus qu’ils sont en droit d’abroger les libertés syndicales et la liberté d’expression! Ces derniers mois, deux délégués ont fait l’objet d’une agression, à la limite de l’agression physique par leur direction. Du jamais vu dans l’enseignement de la Ville de Bruxelles!"

Le cabinet de l'échevine n'a pas encore réagi à cet appel.