Arrestation de trois dealers présumés à Ath et Lessines

La zone de police des Collines a mené mardi une opération anti drogue. Quatre perquisitions ont permis de trouver des produits stupéfiants et des armes. Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et écrouées.

Pour des raisons liées à l'enquête, l'information n'a été dévoilée que ce vendredi par le parquet de Tournai. Le service d'enquêtes et de recherches (SER) de la Zone de police des Collines est passée à l'action ce mardi 19 janvier. Le SER était appuyé par de nombreux membres de sa propre zone ainsi que des Zones de police d'Ath, Boraine et Pajotland ainsi que deux maîtres chien de la Police Fédérale.

Dans le cadre d'un trafic de produits stupéfiants, sous la direction d'un juge d'instruction de Tournai, quatre perquisitions ont été réalisées à Deux-Acren (Lessines), Ath et Bever (Brabant flamand). Le résultat de ces visites domiciliaires a été positif. Des armes, de la cocaïne, du cannabis, de l'argent et du matériel de conditionnement ont été saisis. Trois personnes de Deux-Acren et Ath ont été inculpées, placées sous mandat d'arrêt et incarcérées.