Arrestation de neuf suspects après la découverte de plantations de cannabis à Furnes et à Boussu

Des centaines de plants de cannabis ont été découverts ce mardi à Furnes, en Flandre occidentale, et à Boussu, dans le Hainaut, a indiqué le Parquet flandrien. Neuf suspects ont été interpellés à Boussu.

La police locale de Furnes et la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Flandre occidentale ont collaboré pour démanteler une première plantation abritée dans un entrepôt de Furnes, bien équipé pour faire pousser 700 plants. Durant leur enquête, ils avaient en outre repéré une deuxième plantation gérée par le même groupe et située à Boussu. L'opération de mardi a été menée simultanément sur les deux sites et permis l'interpellation de neuf suspects, tous à Boussu. Le juge d'instruction doit encore décider de leur maintien ou non en détention, a précisé le Parquet.