Arnaud Pinxteren sur la majorité élargie à Bruxelles-Ville : "Jamais personne n'a imposé une quelconque coalition"

C'est l'annonce du week-end à la Ville de Bruxelles : à l'invitation du bourgmestre socialiste Philippe Close, Défi vient gonfler la majorité déjà formée par le PS, le sp.a et Écolo. Les négociations concrètes débutent ce lundi après-midi. Défi devrait hériter d'un échevinat, prélevé sur le quota du PS.



Une coalition élargie et une assise plus large pour mener de grands projets : voilà pour la raison officielle avancée par les partenaires. S'il est vrai que Défi, Écolo et le PS ont de nombreuses convergences en matière de nouvelle gouvernance, il est difficile de ne pas voir ici une facette stratégique.

La nouvelle majorité comptera 30 sièges sur 49. Sans Défi, elle en comptait déjà 27. Défi, pas indispensable, a peut-être été repêché, aussi, pour des raisons extérieures à la ville de Bruxelles. Les élections régionales et fédérales se profilent déjà. Or, PS/Écolo/Défi, c'est la coalition que privilégie la direction du parti socialiste.

Invité de Bruxelles Matin sur Vivacité ce lundi, Arnaud Pinxteren, l'un des quatre futurs échevins Écolo-Groen, a réagi à ces interprétations.

La Ville de Bruxelles sera donc un laboratoire pour les élections régionales de mai prochain, vous assumez?

"Jamais, à aucun moment, personne n'a imposé une coalition à la Ville de Bruxelles. Ce qui s'est fait ici est dans l'intérêt de la Ville. Les électeurs se prononceront en mai. S'ils estiment que c'est une coalition gagnante, ils le diront. Mais vraiment, il n'y a aucun calcul. Nous pensons que Défi peut être un allié en matière de gouvernance."

Quelles seront les compétences d'Écolo dans le futur collège?

"Pour le moment, on négocie des compétences globales qui nous permettent de mettre en œuvre, nous, écologistes, notre projet de ville fait de qualité de vie, de bonne gouvernance et de participation citoyenne."

Sélectionner des personnalités, puis discuter des compétences. N'est-ce pas faire les choses à l'envers?

"Non, c'est ce qui se fait traditionnellement à d'autres niveaux de pouvoir. Et je voudrais souligner que, samedi, on a eu un processus de quatre heures avec nos militants pour désigner ceux qui seront dans le cockpit de la Ville de Bruxelles."

Vous êtes député bruxellois. Vous choisissez la Ville plutôt que la Région. Sans regrets?

"Je n'ai pas de regrets, j'avais ce souhait d'être plus proche de la réalité des citoyens, plus dans le concret. Le côté institutionnel du Parlement me laissait un goût de trop peu. Cela dit, j'ai beaucoup aimé la Région. C'est avec cette connaissance des arcanes régionales que je vais à la Ville. Pas pour faire du "municipalisme", mais pour faciliter le lien entre la Ville et la Région. C'est important qu'on ne joue pas la Ville contre la région, mais la Ville avec la Région. Le bourgmestre Philippe Close essaye de faire cela aussi, il a un peu la même histoire que moi au Parlement bruxellois."