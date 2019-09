Arlon: "Vie en rose", soutien, écoute et bien-être pour les femmes atteintes d'un cancer

Un soutien, une écoute et une pause bien-être pour les femmes atteintes d'un cancer, c'est primordial, et c'est ce que propose depuis deux ans, l'ASBL arlonaise, "Vie en rose". Loin des murs de l'hôpital, l'ASBL organise de nombreuses activités dans une jolie fermette située à Fouches.

Des ateliers bien-être et beauté, des massages, du reiki, des ateliers cuisine, des balades guidées, ou une simple pause café. Ariane Luthen nous explique ce qu'elle a trouvé en participant aux activités de "Vie en rose" :

"Ca apporte beaucoup, on a subi la même chose, on explique la maladie, tout ce qu'on n'explique pas à la clinique. Les machines font peur, on rassure. On sait qu'on est descendu très bas, mais que l'on peut remonter."

L'ASBL "Vie en rose" propose également des entretiens avec une psychologue ou encore une sexologue. Isabelle Légat, sexologue :

"La sexualité fait bien entendu partie de la vie. Lorsqu'il y a une lutte pour la vie, la sexualité est parfois considérée comme un luxe. Elle n'est pas toujours prise en compte par les médecins, et les femmes ne sont pas toujours au courant des effets secondaires. Il est important d'en parler, de répondre aux questions et ensemble de recréer une sexualité."

Le calendrier des activités de l'ASBL est disponible sur le site www.vieenrosearlon.com